Europe: risque de chaos selon le renseignement britannique

Les renseignements britanniques alertent. Selon eux, la Russie pourrait rapidement semer le trouble en Europe. À la menace russe, s’ajoute, selon le MI5, la menace que représente l’Iran. Ken McCallum, le patron des services de renseignements intérieurs, y voit, en effet, un risque de chaos.

En Grande-Bretagne, on s’alarme sur la possibilité de voir le nombre de tentatives d’ingérence et autres malveillances, exploser. En effet, le MI5, par la voix de son chef, Ken McCallum a pointé du doigt Moscou, affirmant que la Russie avait pour objectif, désormais, de semer le chaos au sein de la société européenne. Comment ? Fake news, tentatives d’assassinats ou encore actes de sabotage seraient envisagés.

La Grande-Bretagne s’alame du risque de chaos

Selon le service des renseignements britanniques, le nombre d’enquêtes en lien avec d’éventuels agissements russes a explosé de 48%. Une preuve, s’il en fallait une, que politiques comme forces de police sont sur le qui-vive. Outre la menace russe, le MI5 alerte sur la hausse sans précédent des dangers relatifs aux ingérences et complots d’origine iranienne.

Des accusations que Téhéran s’est toutefois permis de balayer d’un revers de la main. En effet, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a accusé la Grande-Bretagne de vouloir entamer une rhétorique avec l’Iran, et ce, depuis deux ans maintenant. Durant sa prise de parole, le porte-parole iranien a également invité Londres à revoir sa politique à l’encontre de Téhéran et de ses alliés, en Asie de l’Ouest.

La menace terroriste, relevée d’un cran

Enfin, en Grande-Bretagne, on semble craindre les répercussions éventuelles des événements qui se déroulent actuellement au Proche et Moyen-Orient. Israël, en guerre avec le Hamas palestinien, souhaite également s’en prendre au Liban et plus globalement, à l’Iran, avec qui les tensions sont plus que vives. Le jeu des alliances fait que la menace terroriste a été relevée d’un seuil.