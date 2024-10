Football au Sénégal : Aliou Cissé sur la sellette ?

Aliou Cissé, figure emblématique du football sénégalais, voit son avenir en tant que sélectionneur des Lions de la Teranga plus que jamais incertain. Après huit ans de succès marquants, dont la victoire historique à la CAN 2021 et deux participations à la Coupe du Monde, son contrat a expiré fin août 2023. Alors que le Sénégal s’apprête à affronter le Malawi pour les qualifications à la CAN 2025, la ministre des Sports aurait rejeté toute prolongation de son contrat, soutenue par une partie des supporters réclamant du changement.

Malgré la victoire récente contre le Burundi, les critiques sur la gestion tactique et l’essoufflement de son discours semblent avoir pesé sur cette décision. Pape Bouna Thiaw, son adjoint, pourrait être appelé à assurer l’intérim. Ce possible départ marque la fin d’une page importante de l’histoire du football sénégalais. Aliou Cissé, au-delà de ses résultats sportifs, aura incarné la discipline et le leadership à un moment clé pour le football national.

Sa carrière, débutée en 2015 à la tête des Lions, est riche en réussites, y compris son titre d’entraîneur de l’année 2022. Néanmoins, le vent du changement semble se lever pour l’équipe sénégalaise, et le départ de Cissé pourrait ouvrir une nouvelle ère pour le football sénégalais.