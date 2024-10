Israël – Iran : Trump jette de l’huile sur le feu

L’ex-président Donald Trump a récemment ravivé les tensions déjà vives entre Israël et l‘Iran par des déclarations incendiaires. S’exprimant lors d’un rassemblement en Caroline du Nord, Trump a exhorté Israël à adopter une approche agressive vis-à-vis du programme nucléaire iranien, suggérant que les installations nucléaires iraniennes devraient être frappées en premier. Ses propos interviennent dans un contexte où la situation au Moyen-Orient est de plus en plus fragile, marquée par des échanges de missiles entre Israël et l’Iran.

Cette prise de position tranchée contraste avec la réaction plus modérée de l’actuel président américain, Joe Biden, qui a fermement rejeté l’idée d’une attaque préventive contre l’Iran. Biden, répondant aux interrogations des médias sur un soutien potentiel à Israël dans cette hypothèse, a affirmé que toute réponse devait rester proportionnée et en conformité avec les discussions tenues avec les autres dirigeants du G7. Bien que les États-Unis reconnaissent le droit d’Israël à se défendre, la Maison-Blanche semble plaider pour la prudence face à l’escalade des tensions.

Publicité

Donald Trump, quant à lui, est sorti de son relatif silence sur la question. Ses critiques envers l’administration actuelle, notamment envers Joe Biden et Kamala Harris, visent selon certains analystes à attribuer à leurs décisions la montée des hostilités dans la région. Ce ton accusateur de l’ex-président accentue un clivage déjà marqué entre les approches diplomatiques des deux dirigeants américains sur le dossier israélo-iranien.