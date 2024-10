La Chine réussit un nouvel exploit dans ce domaine

Photo d'illustration : © forplayday

Le paysage spatial chinois continue de s’illuminer avec une série d’avancées remarquables. Après avoir posé un rover sur la face cachée de la Lune, envoyé une sonde sur Mars et mis en orbite sa propre station spatiale, l’Empire du Milieu franchit une nouvelle étape dans sa quête des étoiles. Cette fois-ci, c’est dans le domaine des satellites que la Chine marque des points, confirmant sa place parmi les grandes puissances spatiales mondiales.

Un bond technologique pour la recherche spatiale

Le 27 septembre dernier, à 18h30 précises, le ciel du nord-ouest de la Chine s’est embrasé. Une fusée Longue Marche 2D s’élançait du Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans la province du Gansu, emportant avec elle un passager très spécial : le satellite Shijian 19. Ce qui rend ce lancement particulier, c’est la nature même de ce satellite. Il s’agit en effet du premier satellite réutilisable chinois, marquant ainsi une avancée significative dans les capacités spatiales du pays.

Publicité

Développé par l’Académie chinoise des technologies spatiales, Shijian 19 n’est pas un simple observateur passif de notre planète bleue. Sa mission est ambitieuse et multifacette. Il servira de plateforme volante pour des expériences cruciales en microgravité, permettant des avancées dans des domaines aussi variés que la physique, les sciences de la vie et l’amélioration génétique des plantes.

« La mise en service du Shijian 19 facilitera les études en physique de la microgravité et en sciences de la vie ainsi que la recherche et l’amélioration des semences de plantes », a déclaré l’Administration nationale de l’espace de Chine dans un communiqué. Cette polyvalence fait de Shijian 19 un véritable laboratoire orbital, capable de mener des expériences qui pourraient avoir des retombées significatives sur Terre.

Une collaboration internationale dans les étoiles

Mais l’ambition chinoise ne s’arrête pas aux frontières nationales. Le Shijian 19 embarque également des charges utiles scientifiques de cinq pays, dont la Thaïlande et le Pakistan. Cette collaboration internationale témoigne de la volonté de la Chine de s’affirmer comme un acteur majeur et ouvert de l’exploration spatiale. C’est aussi une manière habile d’étendre son influence diplomatique à travers la coopération scientifique.

L’aspect réutilisable du Shijian 19 représente un tournant majeur. Jusqu’à présent, la Chine avait lancé près de 30 satellites récupérables depuis 1975, mais aucun n’était conçu pour être réutilisé. Cette nouvelle capacité promet de réduire considérablement les coûts des missions spatiales tout en augmentant leur fréquence et leur efficacité. C’est comme si, au lieu de jeter une voiture après un seul trajet, on pouvait désormais la réutiliser indéfiniment pour de multiples voyages.

Publicité

Vers une nouvelle ère spatiale chinoise

L’exploit du Shijian 19 s’inscrit dans une dynamique plus large de l’industrie spatiale chinoise. Les entreprises du secteur, qu’elles soient publiques ou privées, se lancent dans une course effrénée pour développer des véhicules spatiaux réutilisables. Cette compétition interne stimule l’innovation et pourrait bien propulser la Chine au premier rang des nations spatiales dans les années à venir.

La réutilisabilité des engins spatiaux n’est pas seulement une prouesse technologique, c’est aussi une nécessité économique et environnementale. En réduisant les déchets spatiaux et en optimisant l’utilisation des ressources, la Chine ouvre la voie à une exploration spatiale plus durable. C’est comme si, après avoir appris à recycler sur Terre, l’humanité appliquait enfin ce principe à ses activités extraterrestres.

Le succès du Shijian 19 marque donc un tournant dans l’histoire spatiale chinoise. Il démontre la capacité du pays à innover et à repousser les limites de la technologie spatiale. Plus qu’un simple satellite, c’est un symbole de l’ambition chinoise de devenir une superpuissance spatiale à part entière, capable de rivaliser avec les États-Unis et la Russie sur tous les fronts de l’exploration du cosmos.