À quelques jours du sommet des BRICS qui se tiendra à Kazan, Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe, a partagé son point de vue sur l’attrait grandissant de ce forum international. Selon lui, les BRICS représentent une plateforme unique qui se distingue par son approche inclusive et la prise en compte des préoccupations de ses membres, ce qui attire de plus en plus d’États.

Contrairement à d’autres organisations internationales, les BRICS ne posent aucune condition préalable à l’adhésion ou à la participation de nouveaux pays. Peskov a mis en avant cet aspect, en soulignant que de nombreux pays, tels que la Serbie, expriment un intérêt croissant pour rejoindre cette entité. Ce désir est d’autant plus motivé par le fait que des organisations comme l’Union européenne imposent souvent des conditions à leurs partenaires, une pratique qui contraste avec l’ouverture des BRICS.

En outre, Peskov a tenu à clarifier la position des BRICS vis-à-vis de l’ONU, en insistant sur le fait que ce groupe n’a pas pour objectif de remplacer l’organisation mondiale, mais plutôt de la compléter. Cette alliance, selon lui, ne contredit en rien les efforts de l’ONU, mais offre un espace supplémentaire de coopération internationale fondé sur le respect mutuel.

Le sommet de Kazan s’annonce, d’après Peskov, comme un événement central de l’agenda international actuel. L’organisation sera d’un niveau qui correspond à l’importance croissante des BRICS sur la scène mondiale. Il est clair que cet événement sera une opportunité pour ses membres et les observateurs de discuter de questions stratégiques dans un cadre où les intérêts communs sont au cœur des échanges.