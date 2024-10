Maghreb: la Belgique renforce sa coopération judiciaire avec un pays

Photo Istock

Un accord majeur visant à renforcer la coopération judiciaire entre le Maroc et la Belgique a été conclu le mardi à Rabat. El Hassan Daki, Procureur général du Roi près la Cour de Cassation et président du ministère public marocain, et Ann Fransan, Procureure fédérale de Belgique, ont apposé leurs signatures sur un mémorandum d’entente (MoU) d’une portée considérable.

Ce document ouvre la voie à une collaboration accrue entre les deux nations dans plusieurs domaines cruciaux, avec un accent particulier sur la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière. L’accord prévoit l’élaboration de programmes techniques favorisant le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre les institutions judiciaires des deux pays.

Publicité

Les représentants ont profité de cette rencontre pour examiner les moyens de consolider leur coopération bilatérale, tant sur le plan judiciaire que technique. L’échange d’expertises dans les domaines liés à l’action du Ministère public a été mis en avant, notamment à travers l’organisation de séminaires, de conférences scientifiques et de visites mutuelles.

L’évolution remarquable du système judiciaire marocain a été soulignée lors des discussions, mettant en lumière les progrès réalisés en termes d’indépendance du pouvoir judiciaire et du ministère public en particulier. Les deux parties ont également abordé leurs domaines de compétence respectifs et les initiatives en cours pour améliorer l’efficacité judiciaire.

El Hassan Daki a qualifié cet accord de « base solide » pour l’avenir de la coopération bilatérale. Il a précisé que ce mémorandum viendra renforcer d’autres mécanismes existants, notamment les conventions bilatérales et les dispositions de la procédure pénale en matière de coopération internationale. Le développement de divers domaines tels que la législation et la formation est également prévu dans le cadre de ce partenariat.

Ann Fransan a, quant à elle, mis l’accent sur l’importance de cet accord dans le contexte de la coopération judiciaire internationale, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants. Elle a rappelé l’excellence de la collaboration existante entre le Maroc et la Belgique dans la lutte contre le terrorisme, exprimant l’espoir que ce même niveau de coopération s’étende désormais à la lutte contre la criminalité organisée.