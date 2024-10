Législatives au Sénégal : un cadre du parti de Macky Sall rejoint le PASTEF

Photo : pastef.org/

Le parti de l’ancien président Macky Sall, l’Alliance pour la République (APR), traverse une nouvelle zone de turbulences. Boubacar Sow, une figure politique influente de la commune de Niaguis, dans le département de Ziguinchor, a annoncé son départ de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar (BBY), et de l’APR. Ce revirement marque un coup dur pour le parti au pouvoir à l’approche des législatives du 17 novembre prochain.

Dans une déclaration publique, Boubacar Sow a détaillé les raisons qui l’ont poussé à rompre définitivement avec Macky Sall et son parti. « Ma décision a été motivée par plusieurs raisons. Entre autres, j’ai été victime de nombreux coups bas et complots au sein de la coalition, dirigée dans le département de Ziguinchor par Benoit Sambou », a-t-il affirmé, soulignant ainsi un malaise profond au sein des structures locales du parti.

Selon lui, la gestion interne de l’APR dans la région de Ziguinchor est marquée par des conflits de pouvoir et des manœuvres politiciennes qui ont affaibli la cohésion du parti. Lassé de cette situation, Sow a pris la décision de quitter l’APR, entraînant avec lui une partie de ses militants.

Boubacar Sow a également annoncé son soutien à Ousmane Sonko, le leader du Pastef, un parti d’opposition qui ne cesse de gagner du terrain sur l’échiquier politique sénégalais. « Mes militants et moi avons donc pris la décision de quitter définitivement l’APR et BBY pour rejoindre le président Ousmane Sonko et son parti, Pastef« , a déclaré Sow, confirmant son ralliement à l’opposant phare du pouvoir actuel.

Cette défection s’inscrit dans un contexte de montée en puissance de Pastef, qui attire de plus en plus de soutiens, y compris parmi les anciens cadres de l’APR. Ousmane Sonko, qui bénéficie d’une forte popularité, notamment chez les jeunes et dans certaines régions comme Ziguinchor, se positionne comme une alternative crédible à la coalition au pouvoir.

Selon Boubacar Sow, l’APR aurait tenté de le retenir, lui proposant de diriger la liste du parti à Niaguis pour les législatives de novembre. « Ce que j’ai refusé, car il était déjà trop tard pour eux », a-t-il expliqué. Il estime que les véritables responsables politiques de l’APR dans la commune ont déjà quitté le navire, affaiblissant ainsi les chances du parti de Macky Sall dans la région.

« Aujourd’hui, comme beaucoup d’autres, j’ai moi aussi décidé de partir pour soutenir Ousmane Sonko et son parti. Nous sommes engagés et nous lui promettons une victoire écrasante aux prochaines élections législatives dans notre commune et dans notre arrondissement », a ajouté Sow, affichant sa confiance dans l’avenir politique de Pastef à Niaguis et au-delà.

La défection de Boubacar Sow n’est que la dernière en date dans une série de départs qui fragilisent l’APR et BBY. De nombreux responsables politiques locaux et régionaux ont récemment tourné le dos au parti au pouvoir, critiquant sa gestion interne et dénonçant des pratiques qu’ils jugent peu transparentes.

Ces départs en cascade révèlent un malaise croissant au sein de la coalition présidentielle, qui doit désormais faire face à une opposition de plus en plus organisée et déterminée, en particulier autour d’Ousmane Sonko. Ce dernier, qui incarne un renouveau politique aux yeux de nombreux Sénégalais, pourrait bien capitaliser sur cette situation lors des prochaines échéances électorales.

À quelques semaines des élections législatives, l’APR et BBY doivent désormais redoubler d’efforts pour consolider leurs bases et limiter les défections. La situation à Niaguis et dans d’autres localités montre que le parti au pouvoir ne peut plus compter sur le soutien inconditionnel de ses cadres locaux. Ousmane Sonko, quant à lui, semble bénéficier de ces turbulences internes pour renforcer sa position et préparer une offensive électorale déterminée.