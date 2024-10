Maghreb : 200 millions $ pour une licence au Mali

Photo d'illustration

Les autorités maliennes intensifient leurs efforts pour renégocier plusieurs accords avec des opérateurs de téléphonie mobile opérant dans le pays, avec en première ligne Maroc Telecom, via sa filiale Sotelma. Alors que la licence d’exploitation de cette dernière arrive à expiration cette année, le gouvernement malien a fixé les conditions pour son renouvellement, marquant ainsi sa volonté de revoir les termes de ses partenariats avec les grands acteurs des télécoms.

Le ministère de l’Économie a annoncé que Sotelma devra verser 160 milliards de francs CFA (soit environ 264,1 millions de dollars) pour obtenir une nouvelle licence télécom. Le paiement de cette somme sera échelonné en trois phases. 80 milliards FCFA devront être versés avant le 20 octobre, suivis de deux autres paiements de 40 milliards chacun, attendus pour le 31 décembre 2024 et le 31 mars 2025. Cette somme conséquente reflète l’importance stratégique de Sotelma sur le marché malien.

Sotelma, détenue à 51 % par Maroc Telecom, est un acteur majeur des télécommunications au Mali. Le pays représente le troisième marché le plus important pour l’opérateur marocain en Afrique subsaharienne, après le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. En dépit de la concurrence intense, notamment avec Orange Mali, Sotelma conserve une position forte et a su fidéliser une large base de consommateurs grâce à ses services diversifiés.

Le renouvellement de cette licence revêt une importance cruciale pour Sotelma. En effet, il permettra à la filiale de Maroc Telecom de poursuivre ses investissements dans les infrastructures de télécommunications, avec un accent particulier sur l’amélioration des services à haut débit et l’introduction de nouveaux produits innovants pour le marché malien. Cette nouvelle licence lui offrira aussi l’opportunité de renforcer sa compétitivité face à Orange Mali, son principal rival dans la course à la domination du secteur télécoms.

Cette décision du gouvernement malien s’inscrit dans une volonté plus large de revoir les accords existants avec les opérateurs internationaux. Le Mali, conscient de l’importance des télécoms pour son développement économique, cherche à maximiser les retombées financières tout en s’assurant que ces opérateurs continuent à investir dans des infrastructures modernes et des services adaptés aux besoins des consommateurs locaux.

Pour Maroc Telecom, cet accord représente un enjeu majeur, car le Mali reste un marché prometteur avec un potentiel de croissance significatif. L’issue de ces négociations pourrait également influencer les futures relations entre le gouvernement malien et les autres opérateurs télécoms actifs dans le pays. Cette renégociation témoigne de la volonté des autorités maliennes de s’assurer que les opérateurs de téléphonie mobile jouent pleinement leur rôle dans le développement des infrastructures numériques du pays, tout en contribuant de manière substantielle à l’économie nationale.