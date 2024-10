Maghreb : Alliance stratégique pour le développement socio-économique

© Pixabay

L’Algérie et la Tunisie sont prêtes à franchir un nouveau cap dans leur coopération bilatérale, avec l’ambition de renforcer leur partenariat dans des secteurs clés pour leur développement. Lors d’une rencontre à Alger, ce dimanche 20 septembre, Mohamed Ali Nafti, ministre tunisien des Affaires étrangères et son homologue algérien, Ahmed Attaf, ont examiné de près les perspectives d’une collaboration plus étroite entre les deux pays. Cette réunion, inscrite dans le cadre du renforcement des relations entre les deux voisins, a été marquée par un échange approfondi sur les moyens d’adapter leurs législations pour faciliter l’intégration socio-économique des citoyens des deux pays.

La Tunisie et l’Algérie, affichent une volonté commune de pousser plus loin leur coopération dans des domaines vitaux tels que le commerce, l’investissement, l’énergie, et le transport. Les discussions ont également porté sur la santé, l’eau et la sécurité alimentaire, des secteurs cruciaux pour le bien-être des populations et la stabilité économique des deux pays.

Les deux ministres ont souligné l’importance d’une mise à jour des cadres législatifs, pour permettre aux citoyens tunisiens et algériens résidant dans l’un ou l’autre pays de mieux s’intégrer sur les plans social et économique. Cette démarche vise à renforcer les liens historiques qui unissent les deux nations, tout en ouvrant la voie à un partenariat stratégique.

Outre les aspects sociaux, la Tunisie et l’Algérie entendent consolider leurs échanges commerciaux, améliorer les investissements mutuels, et coordonner leurs efforts dans le secteur énergétique, qui représente un enjeu majeur pour les deux économies. Les ressources naturelles, en particulier l’énergie, sont au cœur de cette coopération, avec un accent mis sur les infrastructures communes et le partage des ressources hydriques.

Cette volonté de collaboration accrue témoigne de la dynamique positive qui anime les relations tuniso-algériennes, et les deux gouvernements se disent prêts à hisser cette coopération à un niveau supérieur, avec pour ambition de devenir un modèle de partenariat stratégique en Afrique du Nord. Le développement économique durable, appuyé par des initiatives conjointes dans les secteurs prioritaires, est au cœur de cette ambition commune, qui devrait bénéficier non seulement aux deux pays, mais aussi à la région.