Maghreb: ce pays inspire un état africain

Le ministre malien de l’Élevage et de la Pêche, Youba Bah, a exprimé le souhait de son pays de bénéficier de l’expérience marocaine dans le domaine de l’élevage équin. Lors d’une visite officielle au Maroc, M. Bah a rencontré son homologue Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, pour discuter des opportunités de collaboration entre les deux nations.

L’objectif principal de cette démarche est de développer au Mali une filière équine capable de produire des chevaux compétitifs sur la scène internationale. Les domaines d’intérêt particulier incluent l’insémination artificielle, la gestion des haras et la formation professionnelle dans le secteur équestre.

Le Maroc dispose d’une filière équine bien structurée, intégrant des activités telles que les courses hippiques et l’art équestre traditionnel du Tbourida. Ces pratiques jouent un rôle crucial dans la promotion de l’élevage équin, notamment auprès des petits éleveurs. La Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) occupe une place centrale dans ce dispositif, pilotant le développement des courses hippiques et des infrastructures équestres à l’échelle nationale, tout en favorisant l’internationalisation du secteur.

Les discussions entre les deux ministres ont également porté sur le renforcement de la coopération dans d’autres domaines agricoles, notamment le développement de l’élevage bovin et l’amélioration génétique du cheptel. De nouvelles pistes de collaboration en matière d’agriculture et de sécurité sanitaire ont été explorées.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre plus large de la promotion des liens de coopération bilatérale entre le Maroc et le Mali. Les deux parties ont salué les réalisations concrètes issues de leur collaboration dans le domaine agricole et ont exprimé leur volonté d’élever le niveau de leur partenariat.

Il convient de noter que la coopération maroco-malienne dans le secteur agricole a connu un essor significatif depuis la visite royale en Afrique en février 2014. Cette visite a été marquée par la signature d’un accord de coopération portant sur l’élevage et l’amélioration génétique du cheptel bovin.

Plus récemment, en octobre 2022, un protocole de partenariat dans le domaine équin a été signé entre la société du Pari Mutuel Urbain du Mali « PMU-MALI » et la SOREC. Cet accord vise l’amélioration génétique de la race chevaline au Mali, ainsi que la formation et l’échange d’expertise.