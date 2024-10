Maghreb : ce secteur poursuit son expansion

L’Algérie intensifie ses efforts pour pallier la pénurie de lait qui frappe le pays depuis plusieurs années, en misant sur de nouvelles infrastructures de production. Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a récemment dévoilé un plan ambitieux visant à accroître l’autosuffisance nationale en lait, avec l’ouverture de deux usines en novembre et d’une troisième d’envergure prévue pour 2025.

Les wilayas de Bouira et de Bordj Badji Mokhtar s’apprêtent à accueillir deux nouvelles installations laitières qui débuteront leurs activités dès novembre. La laiterie publique de Bouira, d’une capacité journalière impressionnante de 250 000 litres, ouvrira officiellement ses portes le 17 novembre, tandis que la laiterie privée de Bordj Badji Mokhtar, plus modeste, mais néanmoins significative, entamera sa production le 1er novembre avec une capacité quotidienne de 11 200 litres. Ces unités de production constituent un pas important pour améliorer la disponibilité de lait sur les marchés locaux, particulièrement dans les zones où la demande est en forte croissance.

En février 2025, l’Algérie franchira un nouveau cap avec la mise en service de la laiterie de Rouiba, à Alger. Située sur un site de quatre hectares, cette infrastructure a été conçue pour répondre aux besoins d’une métropole en pleine expansion. La capacité de production, estimée à un million de litres par jour, fait de cette laiterie une pièce maîtresse dans le plan national pour l’autosuffisance en lait. Ce projet montre l’engagement du gouvernement à long terme et promet d’alléger la dépendance de l’Algérie aux importations de produits laitiers, tout en offrant une source d’approvisionnement continue pour les ménages algériens.

Face aux récurrentes pénuries de lait, le ministère de l’Agriculture a mis en place une stratégie globale qui inclut non seulement la construction de nouvelles usines, mais aussi une révision du réseau de distribution du lait subventionné. En Algérie, ce réseau se compose de 127 laiteries, dont 15 sous gestion publique. Cette réorganisation vise à optimiser l’acheminement des produits laitiers afin de réduire les ruptures d’approvisionnement dans les zones les plus touchées. Les nouvelles usines, en complément de cette réorganisation, joueront un rôle décisif pour stabiliser l’offre de lait au niveau national.

L’initiative d’ouverture de ces nouvelles usines et la refonte du réseau de distribution soulignent la volonté de l’Algérie de renforcer sa souveraineté alimentaire. En investissant dans des capacités de production locales, le gouvernement espère réduire progressivement les importations de lait en poudre et soutenir le développement de la filière laitière nationale. Cette ambition, si elle se concrétise, pourrait marquer un tournant dans la capacité du pays à subvenir à ses besoins alimentaires de manière autonome et durable.