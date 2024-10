Maghreb: des produits agricoles en difficulté à l’international

(Mae Mu - Unsplash)

Au Maghreb, un pays fait face à certaines difficultés en matière de vente de produits agricoles. Ce pays, c’est le Maroc. En effet, celui-ci est confronté à de grosses difficultés en matière de ventes d’agrumes. La raison est toute simple, à savoir une météo qui n’était pas du tout au rendez-vous en cette année 2024.

L’absence de précipitations, les fortes sécheresses font que les récoltes ont été particulièrement mauvaises. Résultat, les faibles récoltes font que le Maroc n’arrive pas à vendre autant que ce qu’il aimerait. A contrario, certains pays producteurs, comme l’Espagne, la Turquie ou l’Égypte, ont connu une année faste, leur permettant d’inonder les marchés.

Publicité

Le Maroc fait fasse à une météo des plus capricieuses

Il s’agit d’une véritable épine dans le pied des marocains, qui comptent sur le marché des agrumes pour générer d’importantes recettes. Chaque année, le Royaume arrive à écouler environ 650 000 tonnes d’agrumes par an, ce qui représente 3 milliards de dirhams de chiffre d’affaires, selon les données fournies par Maroc Citrus. Mais depuis peu, les exportations connaissent un sacré ralentissement.

La baisse la plus notable est à chercher du côté de la Russie. En effet, Moscou est l’un des plus gros importateurs d’agrumes marocains. Or, les tensions géopolitiques et les sanctions prises contre la Russie, font que ces importations sont considérablement réduites, notamment celles de Clémentines, l’une des variétés les plus populaires en Russie, qui sont désormais inexistantes.

Des coûts de plus en plus élevés

À ces baisses des exportations ainsi qu’aux troubles météorologiques, s’ajoutent une hausse des coûts liés à la production. Les engrais et les pesticides sont de plus en plus onéreux, de même que les prix liés à l’énergie. Enfin, les salaires, qui sont de plus en plus élevés, impactent également la rentabilité des entreprises agricoles, spécialisées dans la production d’agrumes.