Maghreb: elle met son rein en vente pour sortir de la précarité

© iStock/peterschreiber.media

La plateforme TikTok, connue pour ses vidéos divertissantes, est devenue le théâtre d’une situation dramatique illustrant la détresse économique au Maroc. Une mère divorcée de Benslimane a récemment publié une vidéo offrant de vendre l’un de ses reins, un geste désespéré motivé par sa situation financière précaire.

Cette femme, dont l’identité n’a pas été révélée, vit actuellement dans des conditions difficiles avec ses enfants. Résidant dans une baraque, elle peine à subvenir aux besoins de sa famille. Sa démarche inhabituelle sur TikTok témoigne de l’ampleur de sa détresse et des mesures extrêmes qu’elle est prête à envisager pour améliorer sa situation.

Publicité

Dans sa vidéo, la mère de famille expose clairement ses motivations. Elle souhaite obtenir les fonds nécessaires pour acheter un appartement, aspirant à offrir un cadre de vie plus stable et décent à ses enfants. Cette quête d’un logement adéquat souligne les défis auxquels sont confrontées de nombreuses familles marocaines en matière d’accès au logement.

Pour convaincre d’éventuels acheteurs, la femme a pris soin de mentionner qu’elle est en bonne santé et que son rein est fonctionnel. Elle a même franchi une étape supplémentaire en rendant public son numéro de téléphone, démontrant ainsi le sérieux de sa démarche et son désespoir face à sa situation.

La publication de cette vidéo soulève des questions éthiques et légales importantes. Le commerce d’organes est généralement strictement réglementé ou interdit dans de nombreux pays, y compris au Maroc. Cette situation met en lumière les zones grises qui peuvent émerger lorsque la pauvreté pousse les individus à des actes extrêmes.

Au-delà de l’aspect juridique, cet appel à l’aide lancé sur les réseaux sociaux révèle les limites des systèmes de protection sociale et de soutien aux familles monoparentales au Maroc. Il met en évidence le besoin urgent de politiques plus efficaces pour lutter contre la précarité et assurer un niveau de vie décent à tous les citoyens.

Publicité

La femme a également adressé un appel aux « responsables, aux riches et aux bienfaiteurs », leur proposant soit d’acheter son rein, soit de lui offrir directement un appartement. Cette approche directe illustre le désespoir de sa situation, mais aussi l’espoir placé dans la solidarité et la générosité de ses concitoyens plus aisés.