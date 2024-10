Maghreb: face à la cherté des produits, un pays prend des mesures

Photo Unsplash

Le président Abdelmadjid Tebboune a récemment mis en garde contre la pénurie croissante de produits de consommation et la flambée des prix sur le marché algérien. Lors d’un récent Conseil des ministres, le chef de l’État a exhorté le gouvernement à faire preuve d’une vigilance accrue face à ces défis qui affectent directement le quotidien des citoyens.

Constatant un certain relâchement, le Président a rappelé aux fonctionnaires publics leur devoir envers les Algériens. Il a souligné l’importance de placer le bien-être du citoyen au cœur des préoccupations de chaque agent de l’État. Cette mise au point intervient dans un contexte où les perturbations d’approvisionnement et les hausses de prix injustifiées deviennent de plus en plus fréquentes.

Pour contrer ces phénomènes, Tebboune a ordonné une refonte radicale de la réglementation régissant la commercialisation des produits nationaux. L’objectif est d’instaurer un système de plafonnement des prix par décret, notamment pour les produits saisonniers dont les tarifs sont jugés déraisonnables. Cette mesure vise à protéger le pouvoir d’achat des consommateurs face aux pratiques spéculatives.

Le gouvernement et les instances de contrôle, y compris les organes de sécurité, ont reçu des directives claires pour intensifier leur vigilance. Une attention particulière doit être portée aux produits agroalimentaires et aux médicaments, considérés comme prioritaires dans cette lutte contre la pénurie et l’inflation.

Des actions concrètes ont déjà été entreprises pour certains produits de base. Par exemple, une opération de déstockage de pommes de terre a été lancée, fixant le prix à 75 DA le kilogramme. Des mesures similaires ont été prises pour stabiliser les prix du café, incluant un accompagnement fiscal des opérateurs économiques et un plafonnement des marges bénéficiaires.

Cependant, ces interventions ponctuelles semblent insuffisantes face à l’ampleur du problème. La hausse des prix touche un large éventail de produits, des légumineuses aux fruits et légumes, en passant par la viande et la volaille. Les autorités envisagent donc d’étendre le système de plafonnement à davantage de produits essentiels.

Le président a appelé à l’élaboration d’une nouvelle loi visant à généraliser ce mécanisme de régulation des prix. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de protection du consommateur, considéré comme la priorité absolue des pouvoirs publics.