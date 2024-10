Maghreb: le marché émirati s’ouvre aux produits d’un pays

Photo d'illustration

Le marché émirati s’ouvre aux produits tunisiens avec une ampleur sans précédent. Le 28 octobre prochain, la Maison de l’Exportateur à Tunis accueillera des rencontres professionnelles d’envergure, orchestrées par le Centre de Promotion des Exportations (Cepex). Ces entretiens B to B mettront en relation les entreprises tunisiennes et SHARJAH COOP, un acteur économique majeur des Émirats arabes unis.

L’intérêt des Émiratis pour les produits tunisiens s’étend sur un large éventail de secteurs. Au premier rang figure l’agroalimentaire, avec une demande marquée pour l’huile d’olive, fleuron de l’agriculture tunisienne. Les dattes, symboles de l’hospitalité orientale, sont également très prisées, tout comme les produits biologiques qui répondent à une tendance mondiale croissante.

La fraîcheur méditerranéenne est aussi au rendez-vous, avec une forte demande pour les fruits et légumes frais ainsi que les poissons, qu’ils soient frais ou surgelés. Les Émiratis ne négligent pas non plus les produits transformés : confiseries, biscuits, chocolats et pâtes alimentaires figurent sur leur liste d’achats potentiels. Le secteur des boissons n’est pas en reste, les jus tunisiens ayant su séduire les papilles émiraties. Les produits laitiers, notamment les fromages, complètent cette gamme gourmande que SHARJAH COOP souhaite proposer à sa clientèle.

Au-delà de l’alimentaire, l’intérêt se porte également sur les produits d’hygiène et cosmétiques tunisiens. Cette diversité témoigne de la qualité et de la réputation des produits tunisiens sur le marché international. Ces rencontres représentent une opportunité significative pour les entreprises tunisiennes désireuses de conquérir de nouveaux marchés. Elles ont jusqu’au 18 octobre 2024 pour manifester leur intérêt et participer à cet événement prometteur.

L’initiative du Cepex s’inscrit dans une stratégie plus large visant à promouvoir les exportations tunisiennes et à diversifier les partenaires commerciaux du pays. Elle témoigne du potentiel d’expansion des échanges économiques entre la Tunisie et les pays du Golfe, ouvrant de nouvelles perspectives pour les producteurs locaux.