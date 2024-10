Maghreb: le Qatar multiplie ses investissements dans ce pays

Face au défi de l’après-pétrole, les pays du Golfe déploient des stratégies d’investissement audacieuses à l’international. Cette diversification économique, devenue vitale pour pérenniser leurs revenus, les pousse à explorer de nouveaux territoires d’expansion. Le Qatar, pionnier dans cette approche, est devenu l’investisseur arabe principal en Algérie, dépassant largement ses voisins régionaux par le volume et la diversité de ses projets. Cette présence économique, initialement concentrée sur des secteurs traditionnels, prend désormais une nouvelle dimension avec des projets innovants et structurants.

Un nouveau géant de la distribution en Algérie



Le Qatar marque une étape décisive dans sa stratégie d’investissement avec un projet commercial d’envergure nationale. L’initiative, portée par Cheikh Faiçal Bin Qassim Al-Thani, président de l’Association des hommes d’affaires qataris, prévoit l’établissement de 500 espaces commerciaux à travers les wilayas algériennes. Ce réseau ambitieux, combinant hypermarchés, centres de distribution et centrales d’achat, promet la création de 10 000 emplois directs. Cette transformation du paysage commercial algérien témoigne d’une volonté d’implantation durable et profonde de la part des investisseurs qataris.

Des investissements stratégiques dans l’industrie et l’agroalimentaire

La présence qatarie en Algérie s’est déjà matérialisée par des investissements majeurs, notamment le complexe sidérurgique Algerian Qatari Steel à Jijel, représentant un investissement de 2 milliards de dollars. Dans le secteur des télécommunications, l’opérateur Ooredoo a su conquérir 13 millions d’abonnés. Le groupe Baladna ajoute une nouvelle dimension à cette coopération en développant un projet agroalimentaire intégré dans la wilaya d’Adrar, alliant expertise technologique et potentiel agricole local.

Un partenariat bilatéral en pleine mutation

Les relations économiques algéro-qataries connaissent une dynamique positive, illustrée par des échanges commerciaux atteignant 80 millions USD en 2023. Le récent forum d’affaires à Doha, réunissant plus de 150 entreprises algériennes, démontre la volonté commune d’intensifier ces échanges. Les deux pays explorent également des opportunités dans les énergies renouvelables, secteur crucial pour leur transition économique. Cette coopération renforcée, soutenue activement par le président Tebboune et l’Émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, nécessite cependant une simplification des procédures administratives et une stabilité réglementaire pour atteindre ses objectifs ambitieux.