Nucléaire au Maghreb : vers un partenariat médical avec la Chine ?

L’Algérie avance sur son projet d’intégration des technologies nucléaires dans les domaines énergétique et médical. Pour mener à bien ce projet stratégique, Alger peut compter sur l’appui de la Chine. Au-delà de l’objectif de diversification énergétique, le pays vise aussi l’utilisation du nucléaire dans le secteur de la santé, notamment pour le traitement et le diagnostic du cancer. Une rencontre significative a eu lieu le 27 octobre entre les autorités algériennes et une délégation de la Compagnie nucléaire nationale chinoise (CNNC) afin de discuter des perspectives de collaboration dans ces domaines.

Lors de cette rencontre, le vice-président de la CNNC, Qiao Gang, a été reçu par le secrétaire général du ministère algérien de l’Énergie et des Mines, Abdelkrim Aouissi, en présence d’Abdelhamid Mellah, Commissaire à l’énergie atomique. L’objectif principal de ces échanges était de poser les jalons d’une collaboration élargie avec la Chine, pour adapter les technologies nucléaires aux applications médicales en Algérie. Selon le communiqué publié par le ministère algérien, les discussions ont abordé divers projets, notamment le développement des radiopharmaceutiques, essentiels dans la lutte contre le cancer.

Au cœur des projets envisagés se trouve le Centre national de recherche atomique de Birine, situé à Djelfa, qui pourrait devenir un pôle de production de radiopharmaceutiques destinés au marché national et peut-être, à terme, à l’exportation. La production de ces isotopes est cruciale pour les traitements médicaux, notamment en oncologie, car ils permettent de cibler efficacement les cellules cancéreuses tout en limitant les effets secondaires pour les patients. En s’associant avec des acteurs comme la CNNC, l’Algérie compte sur une expertise avancée pour faire de ce centre un lieu stratégique de recherche et de production de technologies de pointe.

Ce partenariat avec la Chine s’inscrit dans une vision plus large de l’Algérie d’introduire l’électronucléaire civil dans la production d’électricité. L’idée est de transformer le nucléaire en une énergie d’appoint, tout en capitalisant sur les savoir-faire pour répondre aux besoins dans le domaine de la santé. La Chine, en tant que partenaire stratégique, se présente comme un soutien de premier ordre pour le développement de ces infrastructures, grâce à son expérience et à ses technologies avancées.

L’Algérie semble résolument engagée dans un programme qui pourrait faire d’elle un acteur majeur dans le nucléaire en Afrique, tant pour la production d’énergie que pour les avancées dans le domaine de la médecine nucléaire. Ce projet répond à deux enjeux de taille pour le pays : d’une part, diversifier ses ressources énergétiques et, d’autre part, renforcer l’offre de soins dans un secteur en pleine expansion. Avec la Chine en partenaire privilégié, l’Algérie pourrait franchir une étape importante dans ses ambitions nucléaires, tout en intégrant les technologies les plus avancées au service de la santé et du bien-être de sa population.