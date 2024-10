Maghreb: les Emirats sondés dans le cadre du projet ambitieux de création de parc

Dubai - Emirats (photo de Fredrik Öhlander - Unsplash)

Lors de sa participation au salon « Future Hospitality Summit » à Dubaï, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, a saisi l’opportunité pour explorer les parcs d’attractions d’Abu Dhabi. Cette visite s’inscrit dans le cadre du projet ambitieux de création d’un parc à thème à Marrakech, une initiative phare de la feuille de route 2023-2026 du ministère.

La ministre a notamment rencontré Mohamed Abdalla Al Zaabi, directeur général du groupe Miral, expert en investissement et gestion de parcs d’attractions. Cette entrevue stratégique vise à tirer parti de l’expertise d’un acteur majeur du secteur pour le futur projet marocain.

Publicité

Au cours de son séjour, Mme Ammor a visité quatre parcs emblématiques d’Abu Dhabi : Warner Bros, SeaWorld, Ferrari World et Yas Waterworld. Ces visites lui ont permis d’observer les meilleures pratiques du secteur et d’envisager leur adaptation potentielle au contexte marocain.

Le projet de parc à thème de Marrakech se distingue par son ambition de célébrer l’histoire marocaine et africaine. Prévu sur un terrain de 200 hectares, stratégiquement situé près de l’autoroute A7 et de la ligne ferroviaire Casablanca-Marrakech, il promet une expérience immersive unique.

Les visiteurs pourront plonger dans des reconstitutions de batailles épiques, de révoltes historiques et de tournois de chevaliers. Des spectacles nocturnes son et lumière viendront enrichir cette plongée dans l’histoire. Le parc proposera également une variété d’attractions modernes telles que des montagnes russes et des promenades en bateau, ainsi que des espaces plus contemplatifs comme des jardins paysagers et des labyrinthes.

L’offre sera complétée par des villages thématiques abritant boutiques, restaurants et expositions. Pour les visiteurs souhaitant prolonger leur séjour, des options d’hébergement variées seront proposées, allant des hôtels thématiques aux campings.

Publicité

Ce projet d’envergure, estimé à 3 milliards de dirhams, repose sur un montage public-privé. Les études préliminaires, menées par le fonds Ithmar et un fonds d’investissement qatari, ont confirmé sa faisabilité et sa rentabilité. Le projet attend maintenant l’engagement d’investisseurs pour lancer les travaux, dont la durée est estimée à 18 mois.