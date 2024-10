Blé au Maghreb : un financement débloqué pour la prochaine campagne

Photo Unsplash

La Tunisie se tourne vers une nouvelle phase de modernisation agricole pour augmenter sa production de blé. Le ministère de l’Agriculture a récemment signé, le 30 septembre dernier, une convention de financement avec la Banque tunisienne de solidarité (BTS), visant à soutenir les petits exploitants agricoles et les sociétés mutuelles de services agricoles (Smsa) dans la filière céréalière. Ce partenariat, doté d’une enveloppe de 20 millions de dinars (environ 6,5 millions $), s’inscrit dans une stratégie plus large pour booster la production nationale de blé durant la campagne 2024/2025.

Le nouveau programme de financement spécifique, rendu possible par cet accord, permettra aux agriculteurs de bénéficier de prêts saisonniers pour l’achat de semences et d’intrants essentiels à l’amélioration des rendements. De plus, ces prêts viseront la modernisation des équipements de tri et de traitement des semences, un aspect crucial pour améliorer l’efficacité et la qualité des récoltes.

Publicité

L’accès à ces financements sera facilité par des conditions préférentielles. La BTS s’est engagée à offrir des prêts à un taux d’intérêt fixe de 5 %, sans exiger de garanties ni d’apport en autofinancement. Cette mesure vise à lever les obstacles qui freinent traditionnellement les petits agriculteurs, leur permettant ainsi de participer pleinement à l’effort national pour augmenter les surfaces cultivées et améliorer la production de céréales.

Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement tunisien souhaite ajouter 200 000 hectares supplémentaires dédiés à la culture du blé pour la campagne 2024/2025. Cette extension des superficies cultivées s’inscrit dans une démarche visant à combler le fossé entre la production actuelle et la demande nationale.

Lors de la campagne précédente, la récolte de blé s’est élevée à environ 600 000 tonnes, alors que les besoins de consommation du pays dépassent largement ce chiffre, atteignant 2,8 millions de tonnes selon les données de la FAO. Cette initiative du gouvernement, combinée au soutien financier apporté par la BTS, devrait encourager une augmentation significative des surfaces ensemencées et des rendements, contribuant ainsi à réduire la dépendance de la Tunisie aux importations de céréales.

La modernisation de la filière céréalière est au cœur des efforts du ministère de l’Agriculture. Le programme de financement apportera un soutien vital pour l’achat de nouvelles technologies, ce qui permettra aux agriculteurs tunisiens de moderniser leurs pratiques et d’améliorer la productivité. En renforçant les moyens à disposition des petits producteurs, le pays espère non seulement améliorer son autosuffisance en blé, mais également renforcer sa résilience face aux défis économiques et environnementaux.

Publicité

Cette initiative reflète la volonté de la Tunisie de construire un secteur agricole plus durable et plus performant, en accord avec ses objectifs de sécurité alimentaire. L’augmentation des surfaces cultivées et l’amélioration des rendements à travers l’accès au financement et à la modernisation constituent des étapes cruciales pour atteindre cet objectif.