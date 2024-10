Maghreb : les taxes sur l’importation des viandes suspendus dans ce pays

Le gouvernement marocain a récemment annoncé une série de mesures fiscales visant à stabiliser les prix et assurer la disponibilité des produits alimentaires de base sur le marché national. Ces dispositions, inscrites dans le projet de loi de finances 2025, prévoient des exonérations de taxes sur l’importation de certains animaux vivants et produits alimentaires essentiels.

L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a établi un cadre réglementaire pour l’importation de viande rouge, qu’elle soit congelée ou réfrigérée. Cette initiative répond à un double objectif : garantir l’accès à des produits de qualité à des tarifs raisonnables et soutenir le secteur de l’élevage, fortement impacté par une sécheresse persistante depuis près de six ans.

Parmi les mesures phares, on note l’exonération de droits d’importation et de TVA pour un contingent défini d’animaux vivants. Ainsi, 150 000 bovins, 700 000 ovins, 20 000 caprins et 15 000 camélidés pourront être importés sans frais supplémentaires. De plus, 20 000 velles reproductrices et autant de génisses bénéficieront également de cette exemption fiscale.

Le texte prévoit aussi une franchise pour l’importation de 40 000 tonnes de viandes bovines, ovines et caprines, qu’elles soient fraîches, réfrigérées ou congelées. Cette mesure vise à compléter l’offre locale et à répondre à la demande croissante du marché marocain.

Les produits alimentaires ne sont pas en reste dans ce dispositif. Un contingent de 55 000 tonnes de riz cargo et 20 000 tonnes d’huile d’olive vierge et extra vierge pourront être importés sans taxes. Ces exonérations sur des denrées de grande consommation devraient contribuer à maintenir des prix accessibles pour les consommateurs marocains.

Ces décisions s’inscrivent dans une stratégie plus large du gouvernement marocain pour faire face aux défis économiques et climatiques. La sécheresse prolongée a considérablement affecté le secteur agricole du pays, nécessitant des mesures d’urgence pour soutenir la production locale tout en assurant l’approvisionnement du marché.