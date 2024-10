Maghreb: l’hôtel d’un milliardaire britannique reprend du service entièrement

La renaissance de la Kasbah Tamadot, établissement luxueux niché au pied de l’Atlas marocain, marque un nouveau chapitre dans l’histoire du tourisme marocain. Après le séisme du 8 septembre 2023, cet hôtel emblématique de Richard Branson rouvre intégralement ses portes, enrichi de nouvelles installations qui célèbrent le savoir-faire local.

L’engagement communautaire s’est révélé déterminant pendant la période de reconstruction. Les équipes de la Kasbah et les communautés berbères ont uni leurs forces, mobilisant plus d’un million de livres sterling via la Fondation Eve Branson pour soutenir les efforts de secours. Cette solidarité s’est manifestée notamment par le maintien de l’emploi de tout le personnel et le fonctionnement continu des tentes berbères, permettant de préserver l’activité touristique locale.

La réouverture s’accompagne d’une extension majeure avec l’inauguration de six nouveaux Riads. Ces espaces d’exception, pouvant accueillir jusqu’à dix personnes chacun, incarnent un mariage subtil entre confort moderne et traditions marocaines. Chaque Riad dispose de trois chambres avec salles de bain privatives, d’un salon, d’une suite sur le toit agrémentée d’un bain à remous, ainsi que d’une piscine privée.

L’authenticité marocaine s’exprime pleinement dans la décoration intérieure des Riads, fruit d’une collaboration étroite avec les artisans locaux. Cette démarche, soutenue par la Fondation Eve Branson, perpétue l’héritage artisanal de la région tout en créant des opportunités économiques pour la communauté. Le nom même de l’établissement, « Douce brise » en berbère, témoigne de cet ancrage culturel profond.

Les innovations se poursuivent avec la transformation de l’ancien refuge pour animaux en un espace de restauration sous tente, créant ainsi un lieu propice aux célébrations et aux moments festifs. Pour Richard Branson, ce lieu ravive le souvenir de sa mère et renforce les liens tissés avec le Maroc, pays qu’il invite with enthousiasme à découvrir.