Maghreb: montant record pour préparer des événements sportifs

Dans les années à venir, le Maroc, anciennement demi-finaliste du mondial, sera l’épicentre du football mondial. Coup sur coup, cette terre de ballon rond accueillera la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) puis la Coupe du monde (2030). De sérieux investissements sont ainsi consentis par la fédération.

En effet, le Maroc souhaite faire honneur à sa réputation de terre d’accueil. De fait, Rabat investit des sommes astronomiques pour remettre ses stades en l’état et accueillir les visiteurs et fans de football, de la meilleure façon qu’il soit. De nouveaux stades seront également construits, notamment à Casablanca, pour renforcer les infrastructures déjà existantes.

Le Maroc investi dans le développement de ses stades

Car des millions de touristes sont attendus sur les terres marocaines au cours des années à venir. De fait, le Maroc ne regarde plus à la dépense. Selon certaines sources, le gouvernement serait même prêt à allouer l’exceptionnel budget de 2.128 milliards de dollars au développement des infrastructures. Cette somme serait même incorporée dans le projet de loi des finances de 2025, preuve que le sujet est pris au sérieux par les autorités marocaines.

Pour rappel, plusieurs stades ont été proposés pour la tenue de ces événements, dont le complexe Mohammed V de Casablanca, les stades de Fès, d’Agadir, de Marrakech ou encore de Tanger ainsi que le complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat. À ces complexes, s’ajoutera le nouveau stade à Benslimane, situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale environ, et qui pourra accueillir 115.000 personnes.

Un nouveau cap à franchir

Ces investissements et développements pourraient permettre au Maroc de franchir un nouveau cap en matière de sport, et plus globalement, de football. Première équipe africaine à avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde (perdue contre la France), le Maroc voit plus loin encore et se rêve à atteindre la finale du prochain mondial, voire de celui de 2030, devant son public.