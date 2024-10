Maghreb: redémarrage imminent de la production de pétrole chez ce géant

(bashta, iStock at Getty Images)

La Libye s’apprête à redémarrer sa production de pétrole, marquant la fin d’une période de paralysie causée par des dissensions politiques internes. Ce revirement survient après que les factions rivales ont trouvé un compromis, ouvrant ainsi la voie à la reprise des activités dans un secteur crucial pour l’économie du pays.

L’accord politique, pierre angulaire de cette reprise, s’est concrétisé par la nomination d’un nouveau gouverneur à la tête de la Banque centrale libyenne. Naji Mohamed Issa Belqasem, choisi pour ce poste stratégique, aura la lourde tâche de stabiliser les flux financiers liés à l’industrie pétrolière. Cette décision représente une avancée majeure dans la résolution de la crise qui avait entraîné une chute drastique de la production, passant de 1,2 million à moins de 500 000 barils par jour.

Publicité

Le retour de la Libye sur le marché international du pétrole pourrait influencer les cours mondiaux du brut. Bien que le pays ne figure pas parmi les plus grands producteurs, sa contribution reste notable. Les analystes scrutent attentivement cette situation, conscients que toute fluctuation de l’offre libyenne peut avoir des répercussions sur les prix à l’échelle globale.

Pour l’économie libyenne, la reprise de la production pétrolière revêt une importance capitale. Le secteur, représentant environ 97 % des exportations du pays, constitue le pilier de ses revenus. La Banque africaine de développement anticipe une croissance économique pour 2025, sous réserve d’une stabilisation des prix et d’une augmentation de la production.

Cependant, les autorités libyennes font face à un défi de taille : maintenir l’équilibre entre la relance économique et la stabilité politique. La persistance de tensions pourrait entraver les efforts de redressement. Il est donc impératif pour le gouvernement de gérer avec prudence non seulement la reprise des activités pétrolières, mais aussi de préserver la cohésion sociale et politique du pays.