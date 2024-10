Maghreb : un géant automobile veut investir

Toyota (photo DR)

Le Maghreb, carrefour stratégique entre l’Europe et l’Afrique, attire depuis plusieurs années les investisseurs internationaux grâce à sa position géographique avantageuse, sa main-d’œuvre qualifiée et ses coûts compétitifs. Les gouvernements de la région ont mis en place des politiques attractives pour séduire les capitaux étrangers, notamment dans les secteurs de l’automobile et des énergies renouvelables. Ces initiatives ont porté leurs fruits, attirant des constructeurs européens et asiatiques qui ont implanté des usines de production et des centres de recherche et développement. Cette dynamique a permis de créer des emplois, de stimuler l’innovation et de renforcer l’intégration du Maghreb dans les chaînes de valeur mondiales.

Toyota Tsusho mise sur les énergies vertes en Tunisie

Le géant japonais Toyota Tsusho Corporation, branche commerciale du groupe Toyota, a annoncé son intention d’investir massivement dans le secteur des énergies renouvelables en Tunisie. Lors d’une rencontre entre Murakami Nobuhiko, président du conseil d’administration du groupe, et Fatma Thabet Chiboub, ministre tunisienne de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, les contours d’un ambitieux projet ont été dévoilés. Toyota Tsusho prévoit de développer de nouvelles installations de production d’électricité verte d’une capacité totale de 475 mégawatts.

Cette décision s’inscrit dans la continuité des activités déjà menées par Aeolus SA, filiale tunisienne de Toyota Tsusho créée en 2021. L’entreprise a déjà lancé deux projets de centrales d’énergies renouvelables dans les gouvernorats de Tozeur et de Sidi Bouzid, en partenariat avec la société norvégienne Scatec. Ces installations, d’une puissance cumulée de 100 MW, constituent la première étape d’un engagement plus large du groupe japonais dans la transition énergétique du pays.

Un partenariat gagnant-gagnant

L’investissement de Toyota Tsusho représente une opportunité majeure pour la Tunisie. Au-delà de l’aspect financier, ce projet permettra de diversifier le mix énergétique du pays, de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et de diminuer son empreinte carbone. Pour le constructeur automobile, cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale de diversification de ses activités et de positionnement sur le marché prometteur des énergies propres.

Le choix de la Tunisie comme possible terrain d’expansion témoigne de la confiance du groupe japonais dans le potentiel du pays et dans la stabilité de son environnement des affaires. Ce partenariat pourrait également ouvrir la voie à d’autres collaborations dans le secteur automobile, domaine d’expertise historique de Toyota. La présence d’un acteur industriel de cette envergure pourrait ainsi avoir un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’économie tunisienne, en attirant d’autres investisseurs et en stimulant le développement de filières connexes.