Maghreb: un groupe britannique fait son entrée sur ce marché

Photo d'illustration

L’acquisition stratégique des actifs de WinterShall DEA par Harbour Energy, pour un montant de 11,2 milliards de dollars finalisée en septembre dernier, marque l’arrivée d’un acteur majeur de la mer du Nord sur le marché énergétique algérien. Le groupe britannique intègre désormais le consortium Reggane nord aux côtés de Sonatrach (40%) et Repsol (36%), avec une participation de 24%.

Cette opération s’inscrit dans une double dynamique : la diversification du portefeuille de Harbour Energy hors de la mer du Nord et le développement du potentiel gazier algérien. Le groupement Reggane nord, qui a produit 13 milliards de m³ de gaz en 2023, s’impose comme l’un des consortiums les plus performants du secteur gazier algérien.

Publicité

Le projet de développement en cours témoigne de l’ampleur des ambitions. Lancée en novembre 2023, la première étape de la troisième phase prévoit le forage de plus de 100 nouveaux puits répartis sur six champs : Reggane, Kahlouche, Sali, Sud-Est d’Azrafil, Sud Kahlouche et Tiouliline. Ces travaux, qui s’étendront jusqu’en 2026, visent à accroître significativement la production du site dont le permis d’exploitation court jusqu’en 2041.

L’arrivée de Harbour Energy s’aligne parfaitement avec les objectifs stratégiques de l’Algérie qui ambitionne d’atteindre 100 milliards de m³ d’exportations gazières à l’horizon 2030. Le groupe britannique apporte également son expertise en matière de captage et de stockage du carbone, un atout crucial pour l’adaptation de la production aux normes environnementales, particulièrement importantes pour le marché européen.

Linda Cook, Directrice générale de Harbour Energy, a réaffirmé l’engagement de son groupe lors de sa rencontre avec le ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab, en marge de la Conférence méditerranéenne sur l’énergie (NAPEC) à Oran. Cette stratégie d’investissement en Algérie apparaît d’autant plus pertinente que le groupe cherche à réduire son exposition au marché britannique, marqué par une pression fiscale croissante sur les opérateurs pétroliers.