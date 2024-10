Maghreb: un leader maritime espagnole veut s’implanter dans un pays

photo d'illustration

La compagnie maritime espagnole Balearia s’apprête à étendre significativement ses opérations en Algérie, annonçant l’ouverture de nouvelles lignes stratégiques. Cette expansion, prévue pour les prochains mois, marque un tournant dans le paysage du transport maritime entre l’Espagne et l’Algérie.

Balearia, déjà présente sur la liaison Valence-Mostaganem, diversifie son offre en ajoutant des connexions vers Alger et Oran depuis Valence. La compagnie innove également en inaugurant une liaison inédite entre Barcelone et Alger, comblant ainsi un vide laissé par d’autres opérateurs sur ce trajet.

Le calendrier de lancement de ces nouvelles lignes s’échelonne sur plusieurs mois. Dès le 18 octobre, une traversée hebdomadaire reliera Alger à Valence. La liaison Oran-Valence, prévue toutes les deux semaines, débutera le 25 décembre. Quant à la nouvelle route Alger-Barcelone, son lancement est programmé pour le 18 janvier 2025, avec une fréquence hebdomadaire.

Cette offensive commerciale de Balearia s’accompagne d’une politique tarifaire attractive. La compagnie propose des billets à partir de 271 euros sur l’ensemble de ses lignes, y compris sur la liaison existante entre Valence et Mostaganem. Cette stratégie pourrait bien bouleverser la donne sur un marché en pleine mutation.

L’arrivée de Balearia sur ces nouvelles routes maritimes intervient dans un contexte de changements importants pour le secteur en Algérie. L’émergence prochaine de Nouris El Bahr Ferries, un opérateur privé algérien, promet d’intensifier la concurrence. Cette nouvelle donne pourrait stimuler une ouverture accrue du marché du transport maritime algérien, longtemps dominé par la compagnie nationale Algérie Ferries.

Face à ces évolutions, Algérie Ferries se trouve confrontée à un défi de taille. La compagnie nationale, qui a connu des difficultés techniques durant la saison estivale, devra redoubler d’efforts pour maintenir sa position sur le marché. La concurrence accrue, tant étrangère que nationale, l’oblige à repenser sa stratégie et à améliorer ses services.

Pour les passagers, cette diversification de l’offre est une aubaine. La réintroduction de la liaison Alger-Barcelone, notamment, répond à une demande longtemps insatisfaite. Auparavant, les voyageurs devaient transiter par Valence ou Alicante pour rejoindre la capitale catalane depuis Alger.

L’expansion de Balearia sur le marché algérien s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation du secteur maritime en Méditerranée occidentale. Elle témoigne de l’attractivité croissante des liaisons entre l’Espagne et l’Algérie, et pourrait préfigurer une intensification des échanges commerciaux et touristiques entre les deux pays.