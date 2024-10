Maghreb: les investissements dans les énergies renouvelables ont atteint un record dans ce pays

L’année 2023 a marqué un tournant pour les énergies renouvelables en Afrique, avec des investissements atteignant un niveau record de 15 milliards de dollars, selon le rapport « Africa Power Transition Factbook 2024 » publié par BloombergNEF. Cette somme représente 2,3% du total mondial et plus du double des investissements réalisés l’année précédente sur le continent.

Le Maroc se distingue comme l’un des trois pays ayant le plus contribué à cette hausse significative, aux côtés de l’Afrique du Sud et de l’Égypte. Ensemble, ces trois nations ont capté 57% des investissements destinés aux énergies renouvelables en Afrique en 2023. Cette performance s’inscrit dans la continuité des efforts consentis par le Royaume en matière d’investissements dans ce secteur stratégique.

La progression des investissements s’explique notamment par le financement de projets éoliens, solaires et géothermiques de grande envergure. Le Maroc, en particulier, a su tirer son épingle du jeu en mettant aux enchères 2 GW de capacité entre 2014 et 2023, sur un total de 4,8 GW pour l’ensemble de l’Afrique du Nord durant cette période.

Cette dynamique positive a permis d’accroître significativement la capacité installée dans ces pays. Le rapport souligne que l’Afrique du Sud, le Maroc et l’Égypte concentrent plus des deux tiers de la capacité éolienne et solaire installée sur le continent, faisant de ces pays les moteurs de la croissance des énergies renouvelables en Afrique.

L’Afrique du Nord, région dont le Maroc fait partie, s’est particulièrement démarquée en représentant 42% de la capacité totale du continent en 2023. Elle a également enregistré la plus forte croissance de capacité (82%) au cours de la dernière décennie.

Le rapport met en lumière la prédominance de l’énergie solaire en Afrique, adoptée dans 37 des 42 marchés suivis par BloombergNEF en 2023. Les installations solaires ont connu une accélération remarquable, avec 5,4 GW ajoutés en 2023, soit près de quatre fois la capacité ajoutée en 2018. Le Maroc figure parmi les quatre pays ayant représenté plus des deux tiers des ajouts de capacité solaire du continent en 2023, aux côtés de l’Afrique du Sud, du Nigeria et du Kenya.

Concernant l’énergie éolienne, bien que moins répandue sur le continent, le Maroc se positionne comme l’un des quatre marchés dominants, représentant 90% de la capacité éolienne globale installée en Afrique en 2023. Le Royaume a contribué, avec l’Égypte, aux trois quarts des ajouts éoliens cette même année.

Ces performances témoignent de l’engagement du Maroc dans la transition énergétique et de sa volonté de diversifier son mix énergétique. Toutefois, le rapport souligne que des défis persistent à l’échelle continentale. Seuls 57% des marchés africains suivis par BloombergNEF ont mis en place des politiques pour organiser des enchères ou des appels d’offres pour les contrats de fourniture d’énergie propre.