Maghreb: un pays poursuit ses efforts de modernisation militaire

Le royaume chérifien poursuit ses efforts de modernisation militaire avec l’acquisition prochaine d’un nouvel hélicoptère polyvalent pour sa marine royale. Cette dernière s’apprête à recevoir une deuxième unité du Bell 412EP, un appareil américain aux capacités remarquables qui vient renforcer les moyens aériens du pays.

Développé par Bell Textron Inc, le Bell 412EP se distingue par sa polyvalence et ses performances avancées. Doté de deux moteurs puissants et d’un rotor principal à quatre pales en matériau composite, cet hélicoptère offre une stabilité accrue et une adaptabilité à diverses conditions météorologiques. Ces caractéristiques en font un atout précieux pour les missions variées de la marine marocaine, allant de la recherche et du sauvetage à la lutte antiterroriste, en passant par la surveillance maritime.

L’histoire du Bell 412 remonte à 1979, année de son premier vol d’essai. Depuis, l’appareil a connu plusieurs évolutions, chacune apportant son lot d’améliorations en termes de performances et d’efficacité. Le modèle EP, choisi par le Maroc, bénéficie notamment d’un système de contrôle automatique numérique double, gage de précision et de sécurité accrues lors des opérations.

Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement des capacités militaires du royaume. En effet, le Maroc a récemment obtenu l’autorisation d’acheter 40 missiles AGM-154C Joint Stand Off Weapons (JSOW) auprès des États-Unis. Ces armes, destinées à équiper la flotte marocaine d’avions F-16, représentent un investissement de 250 millions de dollars, incluant les services et équipements nécessaires à leur intégration.