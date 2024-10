Maghreb: un spectacle céleste rare sera visible à l’œil nu cette nuit

Photo : DR

Les passionnés d’astronomie en Algérie s’apprêtent à vivre un moment privilégié ce 24 octobre 2024. Le ciel nocturne offrira une rencontre exceptionnelle entre la Lune, illuminée à 64%, et la planète Mars, toutes deux visibles dans la constellation des Gémeaux. L’information rapportée depuis quelques heures par plusieurs médias algériens fait le tour de la toile.

Le Centre de recherches en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) annonce que ce phénomène sera observable dès les premières heures de jeudi, peu après minuit. Les deux astres se rapprocheront jusqu’à atteindre une distance maximale de 3,1 degrés centre à centre, créant ainsi un tableau céleste remarquable dans le ciel d’automne.

L’observation de ce duo céleste sera possible à l’œil nu en direction de l’horizon nord-est. Pour profiter pleinement du spectacle, les astronomes amateurs pourront également utiliser une paire de jumelles, permettant une observation plus détaillée de ce rapprochement astronomique. Ce phénomène s’inscrit dans une série d’événements célestes qui ont marqué le mois d’octobre.

Le ciel algérien a déjà été le théâtre de plusieurs manifestations astronomiques notables, notamment une pluie d’étoiles filantes le 8 octobre et un rapprochement entre la Lune et Saturne le 14 octobre, où notre satellite naturel présentait une illumination de 88,3%. Les observations astronomiques de ce mois se poursuivent ainsi avec cette nouvelle configuration céleste, offrant aux passionnés comme aux néophytes l’opportunité d’admirer la danse cosmique entre notre satellite naturel et la planète rouge.