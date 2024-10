 MTN Skills Academy offre des formations gratuites avec des certifications à la jeunesse

Après Tita Digital Skills, Mtn Bénin par le biais de sa Fondation a officiellement lancé la plateforme MTN Skills Academy. Il s’agit d’un événement qui a eu lieu dans la matinée de ce vendredi 11 octobre 2024 au Novotel de Cotonou en présence, non seulement des responsables de cette entreprise intervenant dans le secteur des Télécommunications mais également des autorités et acteurs du numérique.

La plateforme Mtn Skills Academy est une réponse assez efficace face aux problèmes d’orientation scolaire. En effet, elle permettra aux jeunes de 15 à 35 ans d’acquérir des compétences numériques clef sanctionnées par des certifications. Cette formation qui est entièrement et totalement gratuite entre dans le cadre d’un projet de Mtn Bénin dont le but est de faire bénéficier aux communautés et aux jeunes en particulier les avantages d’un monde connecté. Selon le Directeur de la Fondation Mtn Bénin, Philippe Goabga, les usagers de cette plateforme trouveront des milliers de modules de formation, des centaines de parcours, une plateforme qui s’ouvrira avec une orientation professionnelle.

Comment accéder à Mtn Skills Academy ?

De façon très pratique, pour avoir accès à cette plateforme innovante, il faut disposer d’abord d’une smartphone Android, d’une tablette ou d’un ordinateur connecté à internet. Il fait par la suite aller sur la plateforme https://www.skillsacademy.mtn.com/fr et suivre les instructions. Après avoir donné des renseignements tels que : Nom, prénoms, numéro de téléphone et insérer le code renvoyé par la boîte de dialogue, il faudra répondre par la suite répondre à une série de 80 questions d’orientation. Plusieurs dizaines de cours sont déjà disponibles sur cette plateforme.

Selon Barnadé Dossa, chargé des projets de la Fondation Mtn Bénin, une fois sur la plateforme, il est possible de connaitre les métiers, le parcours de formation et même les institutions au Bénin qui dispensent cette formation. Pour lui, le mythe d’attendre le baccalauréat pour se demander l’orientation professionnelle à prendre est désormais brisé par cette plateforme. Mtn Skills Academy associe à la fois, fiche de métiers et différentes formations accessibles aux jeunes du secondaire, des universités et du milieu professionnel.

L’objectif est d’atteindre 20 millions d’utilisateurs…

« Vous allez avoir des formations dans le numérique des plus basiques jusqu’à des formations assez pointues, et ce sont des compétences assez demandées aujourd’hui ; des formations qui vous profilent à une insertion professionnelle beaucoup plus adaptées. Vous aurez à travers ces formations, la possibilité de vous faire remarquer comme ceux du programme Tita », a fait savoir Barnabé Dossa, chargé des projets à la Fondation Mtn Bénin.

La directrice générale de Mtn Bénin pour sa part, a tenu à dire un sincère merci à l’endroit de celles et ceux qui ont permis de concrétiser ce projet. Elle a mis un accent particulier sur tous les partenaires stratégiques et techniques de MTN qui sont intervenus de près ou de loin dans la mise en place de cette plateforme dont le premier objectif est d’atteindre 20 millions de jeunes utilisateurs. Selon Uche Ofodile, Mtn Skylls Academy est dédiée à la promotion des jeunes et à l’autonomisation de l’entrepreneuriat afin de leur permettre une croissance économique mais également socio-professionnelle.

Une initiative saluée à sa juste valeur…

La mise sur pied de la plateforme Mtn Skylls Academy est saluée tant par le pouvoir central que par les autorités en charge de l’Education au Bénin. Pour Hector Akpo, directeur de la Digitalisation au Ministère de l’Economie numérique et de la Digitalisation représentant de la ministre de Tutelle, il s’agit d’une initiative qui vient accompagner le Programme d’Action du Gouvernement. « Ce n’est pas pour la première fois que Mtn Bénin accompagne le gouvernement dans le secteur du numérique. Elle participe à la mise en œuvre du programme d’action du gouvernement notamment sur les volets entreprenariat numérique, transformation digitale, et la promotion de l’enseignement technique et de la formation professionnelle », a déclaré le représentant de la ministre de tutelle en procédant au lancement de la plateforme.

Yvette Onibon Doubogan, Vice-rectrice chargée de la Coopération inter-universitaire, des Partenariats et de l’Insertion Professionnelle à l’Université de Parakou a également salué l’initiative Mtn Bénin par le biais de sa Fondation. Pour elle, il s’agit d’une réelle opportunité offerte à l’enseignement du Supérieur. « C’est une opportunité qui nous permet aussi d’avoir une nouvelle corde à notre arc dans les universités pour atteindre nos objectifs de formation qualifiante de courte durée en vue de la réduction du chômage de nos apprenants », a-t-elle déclaré.