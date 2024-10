Poutine : les BRICS surpassent le G7 en puissance économique

(MAXIM SHEMETOV / REUTERS)

Le président russe Vladimir Poutine a récemment mis en lumière la montée en puissance économique des BRICS, affirmant que le PIB commun de ce bloc dépasse désormais celui des pays du G7. Lors du Forum des entreprises de l’organisation, tenu dans le cadre du sommet des BRICS les 17 et 18 octobre à Kazan, en Russie, Poutine a insisté sur l’importance croissante de cette alliance sur la scène mondiale.

D’après les chiffres avancés, le produit intérieur brut (PIB) cumulé des BRICS atteint désormais plus de 60 000 milliards de dollars, un chiffre qui surpasse celui du G7. Le président russe a également souligné que la contribution des BRICS à la croissance économique mondiale sur la dernière décennie représente plus de 40 %, illustrant ainsi le rôle majeur de ce groupe dans la dynamique économique globale. Pour l’année en cours, la croissance moyenne des BRICS est estimée à 4 %, soit un rythme supérieur aux prévisions du G7, qui ne devraient atteindre que 1,7 %, ainsi qu’à la moyenne mondiale de 3,2 %.

Au-delà de ces chiffres, le sommet de Kazan a réuni plusieurs leaders mondiaux, notamment le président chinois Xi Jinping, le Premier ministre indien Narendra Modi, ainsi que des représentants de la Turquie et de l’Iran. Cette affluence témoigne de l’influence grandissante des BRICS, dont l’ambition dépasse désormais le simple cadre économique pour embrasser des enjeux géopolitiques plus larges. L’objectif de l’alliance est clairement de se positionner en contrepoids face à l’ordre mondial traditionnellement dominé par l’Occident.

Cette année marque également une phase d’expansion rapide pour les BRICS, avec l’adhésion récente de nouveaux pays tels que l’Iran, l’Égypte, l’Éthiopie, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. D’autres nations, dont la Turquie, l’Azerbaïdjan et la Malaisie, ont exprimé leur intérêt à rejoindre l’alliance, reflétant un attrait croissant pour ce modèle de coopération. Cette expansion élargit non seulement l’influence géopolitique des BRICS mais pourrait aussi renforcer leur poids économique global dans les années à venir.