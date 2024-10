 Rugby béninois : Tout savoir sur l’élection manquée de ce week-end

Les élections pour le renouvellement du comité exécutif de la Fédération Béninoise de Rugby (FéBéRugby), prévues pour le samedi 26 octobre 2024, n’ont finalement pas eu lieu comme initialement programmé. En jeu, plusieurs irrégularités signalées par différents acteurs du rugby béninois, qui ont conduit au report de cette assemblée élective.

Le processus électoral a été entamé par le président sortant, Faustin Dahito, mais ce dernier est accusé de nombreuses violations dans le déroulement des procédures. Parmi les éléments contestés figurent la convocation du corps électoral, la nomination des membres de la commission électorale ad hoc, et divers changements opérés en cours de processus. Certains affirment que le choix des délégués et la validation des candidatures n’ont pas respecté les statuts de la Fédération. Le manque de transparence et des décisions unilatérales ont soulevé des inquiétudes parmi les participants, au point d’annuler les élections.

Publicité

Trois candidats sont en lice pour la présidence, dont Arsène Dahgninou Winsavi, actuel responsable à l’organisation, qui suscite une certaine inquiétude parmi les autres candidats. Ce report des élections, bien qu’inattendu, laisse présager une nouvelle convocation sous des conditions plus transparentes, dans l’espoir d’une meilleure gouvernance pour l’avenir du rugby béninois. Les acteurs du rugby en appellent aux autorités sportives pour garantir un processus électoral équitable, avec un suivi renforcé afin de permettre à la Fédération de retrouver un fonctionnement apaisé. Le groupe de soutien à Arsène Dahgninou Winsavi reste mobilisé pour l’élection et se prépare à entreprendre des actions de développement pour le rugby au Bénin.