Téléchirurgie au Bénin : Un patient opéré à distance depuis Shanghai

Le Bénin vient d’entrer dans l’histoire de la médecine avec la réalisation d’une téléchirurgie sur un patient béninois, opéré à distance depuis Shanghai grâce à des robots chirurgicaux. Selon le quotidien du service public La Nation qui rapporte l’information, l’intervention, réalisée à bord du navire-hôpital chinois “l’Arche de la paix”, est une prouesse technologique qui souligne l’évolution de la médecine moderne.

Ce navire, présent à Cotonou dans le cadre de la « Mission Harmonie 2024 », a pour objectif de fournir des soins médicaux gratuits et de renforcer la coopération sanitaire entre la Chine et les pays partenaires. L’opération, menée par le Dr Shancheng Ren, a été exécutée avec succès en un temps record, témoignant de la précision et de la fiabilité des technologies de téléchirurgie. Le patient béninois, souffrant de kystes rénaux, a bénéficié d’une intervention mini-invasive supervisée à distance, marquant un jalon dans l’utilisation de la technologie 3D et de la robotique en chirurgie.

Ce succès médical renforce les liens entre le Bénin et la Chine dans le domaine de la santé, tout en offrant une solution innovante pour des soins de qualité, même dans des situations d'éloignement géographique. Le navire-hôpital "l'Arche de la paix", depuis son arrivée à Cotonou, a pour mission de soigner gratuitement des milliers de patients béninois, tout en participant à des échanges scientifiques avec les professionnels de la santé du pays. Au-delà de cette opération révolutionnaire, "l'Arche de la paix" symbolise une solidarité internationale et un partage des savoirs médicaux, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour le système de santé béninois.