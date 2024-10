Tensions au Maghreb: un maire français en colère contre Macron

Ph : Reuters

Les relations franco-algériennes traversent une nouvelle zone de turbulences. La récente validation par Paris du plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental ravive des plaies historiques profondes entre la France et l’Algérie. Cette décision diplomatique française s’ajoute à une longue liste de différends : guerre d’indépendance (1954-1962), controverses mémorielles persistantes, désaccords sur l’immigration et querelles diplomatiques récurrentes. La position française sur le dossier saharien, perçue comme un soutien explicite à Rabat, provoque l’ire d’Alger et menace la stabilité des échanges bilatéraux.

Un maire monte au créneau face à la politique présidentielle

Luc Carvounas, édile d’Alfortville et vice-président de la Métropole du Grand Paris, ne mâche pas ses mots envers Emmanuel Macron. Sur les ondes de Beur FM, il accuse frontalement le président français d’avoir « gâché les relations entre l’Algérie et la France ». Cette sortie médiatique du maire traduit une frustration grandissante face à la détérioration des rapports diplomatiques. Ses projets de coopération avec la commune d’El Biar à Alger se heurtent désormais à des obstacles politiques. Malgré sa compréhension des enjeux diplomatiques, l’élu demande au chef de l’État de cesser « de tout casser ».

Publicité

Le refus catégorique de Tebboune et ses répercussions

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a définitivement écarté toute visite d’État en France, déclarant qu’il n’irait pas « à Canossa » – une référence historique symbolisant le refus de s’humilier devant une autorité. Cette position inflexible reflète l’exaspération d’Alger face aux choix diplomatiques français. Le soutien croissant en France à la position algérienne, notamment de la part de figures politiques comme l’ancien Premier ministre Dominique de Villepin, illustre les divisions que suscite la stratégie présidentielle. Le débat sur l’immigration, particulièrement celle en provenance d’Algérie, complique davantage les discussions entre les deux nations. Cette crise diplomatique menace non seulement les relations bilatérales mais compromet également de nombreux projets de coopération locale, comme en témoigne l’expérience du maire d’Alfortville.