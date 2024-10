UAC au Bénin : Radio Univers fermée temporairement

Ce lundi 21 octobre 2024, la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) a pris une décision frappante en fermant temporairement Radio Univers, la station universitaire de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Cette mesure découle de tensions persistantes liées à la gestion de la radio, notamment sur le processus de renouvellement de ses responsables.

Dans un communiqué, la FNEB pointe du doigt des irrégularités dans la désignation des nouveaux responsables de la station, affirmant que le processus a été vicié par des pratiques jugées non transparentes. En outre, l’organisation étudiante accuse certains responsables de détournements de fonds, ce qui aurait aggravé la situation. Ces allégations de mauvaise gestion financière sont l’un des motifs principaux qui ont poussé la FNEB à fermer la station.

Radio Univers, organe de communication important pour la communauté universitaire, est ainsi suspendue jusqu’à nouvel ordre. La FNEB demande des réformes structurelles et un audit pour faire toute la lumière sur la gestion des ressources de la radio.

Les étudiants, ainsi que certains membres du personnel, ont réagi différemment à cette fermeture. Certains soutiennent l’action de la FNEB, la voyant comme une mesure nécessaire pour redresser la situation, tandis que d’autres expriment leur préoccupation face à l’impact d’une telle fermeture sur la vie académique et l’accès à l’information au sein de l’université.

Cette crise reflète des tensions plus profondes entre la fédération étudiante et certaines instances de l’administration universitaire, qui, selon la FNEB, n’auraient pas pris en compte les revendications des étudiants dans la gestion de Radio Univers. L’avenir de la station dépendra des conclusions des enquêtes qui pourraient être ouvertes et des réformes qui seront éventuellement mises en place.

Radio Univers, en tant que plateforme éducative et de libre expression pour les étudiants de l’UAC, joue un rôle crucial dans le paysage académique béninois. La fermeture temporaire de cette station soulève des questions sur la gouvernance interne de l’université et la transparence des mécanismes décisionnels.