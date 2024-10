Ukraine : les USA refusent une nouvelle requête de Zelensky

Photo: Dimitar Dilkoff Agence France-Presse

Alors que la Russie gagne de plus en plus de terrain sur le sol ukrainien, Kiev continue d’appeler à l’aide. En effet, le président Zelensky a réitéré ses appels, déjà nombreux, à l’Occident, pour lui livrer du matériel de défense, notamment. Malheureusement pour lui, Washington vient de dire non à l’une de ses requêtes.

Comment la guerre peut-elle se terminer pour l’Ukraine ? Alors que Moscou ne cesse d’avancer et qu’en plus de ça, les forces armées du Kremlin peuvent maintenant compter sur le soutien de la Corée du Nord, qui aurait envoyé entre 10 et 12.000 hommes en Russie pour se préparer à intervenir en Ukraine, l’horizon semble s’assombrir pour l’Ukraine. Difficile même d’imaginer une victoire sur le terrain.

Publicité

Washington dit non à Zelensky

Le plan de la victoire, présenté par Volodymyr Zelensky semble même, de l’aveu de beaucoup, quasiment irréalisable. Celui-ci dépend surtout de l’aide occidentale, qui commence à véritablement se réduire, même si l’Europe et son allié américain font tout ce qu’ils peuvent pour venir en aide à leur pays partenaire. Tout… Même si des lignes rouges ont été imposées.

En effet, selon le New York Times, journal américain, le président ukrainien aurait appelé à l’aide ses partenaires américains, en réclamant la livraison de missiles Tomahawk. Son objectif ? Renforcer la défense ukrainienne tout en faisant état d’une force de dissuasion, même non nucléaire. Une requête à laquelle le Pentagone n’a pu se résoudre à donner son accord.

Quid de l’avenir de l’Ukraine ?

En effet, les missiles Tomahawk sont perçus comme trop puissants. Ils disposent d’une portée d’une portée de 2.400 kilomètres et Kiev n’aurait pas été en mesure de convaincre les Américains que leur utilisation n’en serait faite, que de manière défensive. En outre, Washington semble vouloir conserver toutes leurs capacités en cas de conflit aggravé au Moyen-Orient ainsi qu’en Asie.