Un pilote meurt en plein vol, atterrissage d’urgence aux USA

Un drame aérien s’est déroulé mercredi lors d’un vol reliant Seattle à Istanbul. Le commandant de bord d’un Airbus 350 de Turkish Airlines a succombé à un malaise en plein vol, entraînant un atterrissage d’urgence à New York. L’incident a débuté lorsque le pilote, âgé de 59 ans, s’est évanoui aux commandes de l’appareil. Malgré les tentatives de premiers secours effectuées à bord, son état s’est rapidement détérioré.

Face à cette situation critique, l’équipage du cockpit a pris la décision de dérouter l’avion vers l’aéroport le plus proche. L’atterrissage d’urgence a été effectué à New York, mais malheureusement, le commandant avait déjà perdu la vie avant que l’appareil ne touche le sol. Cette tragédie soulève des questions sur la santé des pilotes et les procédures d’urgence en vol.

Turkish Airlines a rapidement communiqué sur l’événement par l’intermédiaire de son porte-parole, Yahya Üstün. La compagnie a tenu à préciser que le pilote avait passé avec succès un examen médical périodique au début du mois de mars, conformément aux réglementations en vigueur dans l’aviation civile.