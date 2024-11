Afrique du Nord : projets d’envergure entre deux pays

Dodi Achmad - Unsplash

L’Algérie et l’Égypte approfondissent leur coopération économique avec un accent particulier sur les infrastructures. Cette dynamique a été illustrée lors d’une rencontre clé entre Lakhdar Rekhroukh, ministre algérien des Travaux publics, et Mokhtar Warida, ambassadeur d’Égypte, le 26 novembre 2024 à Alger. L’ambassadeur était accompagné d’une délégation de la société El-Mokawloon El-Arab, un acteur majeur de la construction en Égypte, marquant la volonté des deux pays de collaborer étroitement sur des projets stratégiques.

Cette réunion a porté sur le développement de réseaux ferroviaires et de transports guidés, des domaines identifiés comme prioritaires. L’ambition commune est de créer un consortium d’entreprises algéro-égyptiennes capable de rivaliser sur les marchés internationaux. Ce partenariat vise non seulement à stimuler la croissance économique des deux nations, mais aussi à partager expertises et technologies pour mettre en œuvre des infrastructures modernes et durables.

Ce rapprochement fait suite à la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Égypte en octobre 2023, où des discussions approfondies avaient déjà mis en lumière l’importance des échanges d’expérience entre les deux pays. À cette occasion, l’idée d’une collaboration élargie dans le secteur des infrastructures avait été fortement soutenue par les dirigeants des deux nations.

Le gouvernement algérien considère cette coopération comme un levier pour diversifier son économie, tandis que l’Égypte voit dans ce partenariat une opportunité de renforcer sa présence dans le Maghreb. Les deux pays s’engagent ainsi dans une démarche gagnant-gagnant, symbolisant leur volonté de devenir des acteurs majeurs des infrastructures à l’échelle régionale et internationale. Ces efforts conjoints marquent une étape importante dans les relations bilatérales entre Alger et Le Caire, tout en répondant aux défis économiques et sociaux auxquels les deux pays sont confrontés.