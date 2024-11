Afrique : une autoroute de 119 km bientôt construite

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

Le Nigeria renforce son ambition de moderniser et densifier son réseau routier, essentiel à la transformation économique du pays. Dernière illustration, le lancement du projet d’autoroute Abuja-Calabar. Il s’agit d’une nouvelle voie de 118,85 km destinée à relier plusieurs États, notamment Cross River, Benue, Kogi et Nasarawa. Ce chantier s’inscrit dans un vaste programme de développement des infrastructures visant à optimiser la connectivité interne et à améliorer l’efficacité des échanges économiques.

Cette autoroute sera connectée au projet Lagos-Abuja, contribuant à fluidifier les déplacements entre le sud et le centre du pays. Plus largement, elle s’intègre à une stratégie nationale qui ambitionne de soutenir la croissance économique en facilitant le transport des productions agricoles et industrielles. Certains de ces axes routiers feront également partie de corridors transfrontaliers, comme la route Lagos-Abidjan, qui devrait accélérer l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.

Malgré ces efforts, le Nigeria reste confronté à des défis structurels majeurs. Avec un réseau routier peu dense et souvent mal entretenu, le pays accuse un retard significatif en matière d’infrastructures, selon la Banque mondiale.

Toutefois, les projets en cours marquent un tournant vers une meilleure connectivité nationale et une compétitivité accrue sur la scène régionale et internationale. En intensifiant ses investissements dans ce secteur clé, le Nigeria aspire à devenir un modèle de développement des infrastructures en Afrique subsaharienne.