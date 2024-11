Maghreb : cette banque centrale valide le rachat d’une filiale française

Photo REUTERS/Benoit Tessier

Le secteur bancaire marocain vient de franchir une nouvelle étape. En effet, Saham Finances, dirigé par l’homme d’affaires Moulay Hafid Elalamy, a racheté 57,67 % du capital de la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB)filiale locale du groupe bancaire français Société Générale. Cette transaction stratégique, d’un montant de 745 millions d’euros, vient d’obtenir l’aval de la Banque centrale marocaine, après une première validation par le Conseil de la concurrence en juin dernier.

L’opération englobe une vingtaine de filiales, dont des entités majeures comme EQDOM (financement spécialisé), La Marocaine Vie (assurance), Société Générale de Leasing, et plusieurs structures dans les domaines de la gestion d’actifs et du courtage. SGMB, cinquième banque du royaume en termes de produit net bancaire, a enregistré en 2023 un PNB de 4,8 milliards de dirhams et un résultat net de 1,3 milliard de dirhams, confirmant son rôle clé dans le paysage financier national.

Publicité

Cette acquisition marque le retour en force de Moulay Hafid Elalamy dans le secteur financier marocain. Après avoir cédé son groupe d’assurances Saham à la sud-africaine Sanlam en 2022, l’homme d’affaires réinvestit dans un domaine stratégique, consolidant ainsi sa position parmi les figures incontournables de l’économie marocaine.

L’entrée de Saham Finances dans le capital de SGMB témoigne de l’ambition marocaine de renforcer l’ancrage local de ses institutions financières, tout en les ouvrant à de nouveaux horizons de croissance. Cette opération pourrait insuffler une dynamique supplémentaire au secteur bancaire, en diversifiant les services financiers et en répondant aux besoins croissants des acteurs économiques du royaume.

Avec cette acquisition, le Maroc confirme son ambition de moderniser et de renforcer son écosystème bancaire. Saham Finances s’impose comme un acteur clé dans cette transformation, avec des perspectives prometteuses pour l’intégration et l’innovation dans le secteur financier national.