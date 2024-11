Maghreb: ce pays est le seul au monde où l’année 2024 n’est pas la plus chaude

Chaleur (unsplash)

Les prévisions climatiques mondiales pour 2024 dessinent une carte de la chaleur sans précédent, marquée par une exception notable : le Maroc. Selon les dernières données de l’Institut Copernicus et de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), la planète s’apprête à connaître une hausse prévisionnelle de température de 1,5 degré Celsius, établissant ainsi un nouveau record.

Le royaume chérifien se distingue par une trajectoire thermique singulière. Les relevés de la Direction générale de la météorologie (DGM) révèlent que 2023 conserve la première place des années les plus chaudes au Maroc, avec un écart de +1,77 degré Celsius par rapport à la période 1981-2010. Cette année fut marquée par un événement historique : le thermomètre a atteint 50,4 degrés Celsius à Agadir le 11 août, franchissant pour la première fois la barre symbolique des 50 degrés sur le territoire marocain.

Les observations météorologiques de 2024 au Maroc présentent un profil thermique plus modéré. Si l’hiver s’est révélé particulièrement doux, notamment en janvier, les variations de température des mois suivants restent en deçà des records de 2023. Le mois d’avril a enregistré une hausse de 0,67 degré Celsius, tandis que mai et juillet ont connu des augmentations respectives de 0,77 et 0,76 degré Celsius. Juin s’est même caractérisé par des températures relativement fraîches.

Cette situation particulière s’inscrit dans un contexte global où plusieurs facteurs contribuent au réchauffement planétaire. Les émissions de gaz à effet de serre demeurent le principal moteur de ces changements, associées à la déforestation qui affaiblit la capacité d’absorption du carbone par la Terre. Les phénomènes naturels comme El Niño amplifient également cette tendance dans certaines régions du globe.