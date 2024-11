Armement : la Chine montre ses muscles

Le porte-avion chinois Liaoning © APL

Les tensions autour de Taiwan n’ont cessé de s’intensifier ces dernières années, avec une multiplication des incursions aériennes chinoises dans la zone d’identification de défense aérienne taïwanaise et des démonstrations de force régulières. Pékin considère Taiwan comme une province rebelle devant revenir sous son contrôle, y compris par la force si nécessaire. Face à cette menace, les États-Unis maintiennent leur soutien à l’île, tout en respectant officiellement la politique d’une seule Chine. Cette situation volatile a poussé les forces armées chinoises à accélérer leur modernisation militaire, notamment dans le domaine naval.

Une démonstration de puissance inédite

L’automne 2024 marque un tournant majeur pour la marine chinoise. Pour la première fois de son histoire, elle a réussi à déployer simultanément deux groupes aéronavals en mer de Chine méridionale. Les porte-avions CNS Liaoning et CNS Shandong ont mené des exercices conjoints entre le 15 septembre et le 7 octobre, accompagnés d’une impressionnante flotte de 11 navires, incluant des destroyers de type 052D et vraisemblablement un croiseur de type 055. Cette force navale combinée peut théoriquement embarquer jusqu’à 80 aéronefs, notamment des chasseurs J-15 « Flying Shark« , offrant une flexibilité tactique significative grâce à la complémentarité des deux groupes.

Une montée en puissance stratégique

La marine chinoise a franchi une étape supplémentaire en septembre, lorsqu’elle a réussi à maintenir trois porte-avions en mer simultanément, tandis que l’US Navy ne disposait d’aucun groupe aéronaval dans la région Indopacifique. Le CNS Liaoning évoluait alors dans le Pacifique occidental, probablement pour tester le nouveau chasseur-bombardier J-31/35. Pendant ce temps, le CNS Shandong participait à des exercices de combat nocturne, tandis que le CNS Fujian, doté de catapultes et de brins d’arrêt, effectuait sa quatrième campagne d’essais en mer Jaune.

Le message aux rivaux régionaux

Ces manœuvres navales d’envergure interviennent à un moment crucial, alors que les tensions territoriales s’exacerbent avec les Philippines et l’Indonésie en mer de Chine méridionale. Le colonel Zhang Xiaogang, porte-parole du ministère chinois de la Défense, a présenté ces exercices comme faisant partie du plan d’entraînement annuel, visant à « renforcer la capacité de combat intégrée des formations de porte-avions« . Ces opérations, menées successivement en mer Jaune, en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale, territoires majoritairement revendiqués par Pékin, démontrent la détermination chinoise à affirmer sa domination maritime régionale.