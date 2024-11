Bénin : Abimbola rend hommage à Pierre Dassabouté

Pierre Dassabouté. Photo : DR

La scène artistique béninoise est en deuil. Pierre Dassabouté, figure emblématique de la musique nationale, s’est éteint à Natitingou ce 16 novembre 2024. Connu pour ses compositions mêlant poésie et mélodies enracinées dans les rythmes locaux, il a marqué de son empreinte l’histoire musicale du pays. Sa disparition a suscité une vague d’émotions au sein de la communauté artistique et des hommages lui ont été rendus, notamment par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Dans une déclaration, le ministre Jean-Michel Abimbola a salué la mémoire de celui qui était surnommé le poète messager. Reconnu pour son talent unique, Pierre Dassabouté alliait harmonieusement la profondeur des textes poétiques à des sonorités musicales qui touchaient les âmes. Son œuvre phare, Le Messager, figure depuis 2020 dans l’anthologie de la musique béninoise, un hommage de son vivant à son talent et à son influence durable. Lire ci-dessous l’hommage du ministre Abimbola. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)

Hommage au poète messager

Pierre DASSABOUTÉ, chanteur, compositeur et interprète, s’est éteint ce matin du 16 novembre 2024, laissant derrière lui, un vide immense. Cette disparition a profondément ébranlé la communauté artistique, en particulier celle des musiciens qui perdent l’un de leurs piliers.

Après le départ de GG VIKEY en 2013, c’est un autre poète musicien à l’âme joyeuse et aux vers inspirés qui s’en va. Pierre Dossia DASSABOUTÉ incarnait l’alliance parfaite entre la poésie et la musique, offrant au public des mélodies qui réchauffaient les cœurs et des paroles qui éveillaient les consciences.

En 2020, le Ministère du tourisme de la culture et des arts a sélectionné dans le prestigieux coffret de l’anthologie de la musique béninoise son titre emblématique « Le Messager ». Cette ballade inoubliable, sublimée par les mélodies envoûtantes de sa guitare, reste un témoignage intemporel de son génie musical.