Bénin: hommage et dernier adieu à Gustave Anani Cassa

Les obsèques de Me Gustave Anani Cassa, figure emblématique du droit béninois et ancien ministre de la Justice, ont été une occasion de rendre hommage à un homme de valeurs. Après une veillée de prières le 24 octobre 2024 à Cotonou, la cérémonie funéraire s’est poursuivie le 26 octobre à Grand-Popo. L’église St Joseph a accueilli une foule d’autorités, d’amis et de membres de sa famille pour une messe solennelle présidée par le Père Félix Houandja, en présence de nombreuses personnalités : avocats, ministres et représentants des ordres professionnels.

Le Père Hermeland Kpadé, dans son homélie, a rappelé les qualités remarquables de Me Cassa. Reconnu pour sa simplicité, son amour du prochain, et son dévouement à la cause des démunis, il était apprécié pour sa capacité à défendre les faibles sans attendre de rétribution. Homme de foi et de dialogue, il inspirait par son humilité et son respect des autres. Membre du Conseil fédéral de l’Association Nonvitcha, Me Cassa était également un pilier de la communauté de Grand-Popo, profondément attaché à sa région et à ses traditions.

Publicité

À la fin de la cérémonie, Me Robert Dossou, représentant les familles éplorées, a tenu à remercier les nombreux participants, soulignant l’héritage laissé par Me Cassa. Avec émotion, il a évoqué les actes de charité et de générosité qui ont marqué la vie de l’ancien ministre, invitant chacun à s’inspirer de son parcours. « Toutes les morts n’ont pas le même poids », a-t-il déclaré, saluant la profonde empreinte que laisse Me Cassa. L’inhumation de Me Gustave Anani Cassa a eu lieu en toute intimité familiale, clôturant cette journée d’hommage où ses proches et la communauté ont témoigné de leur respect et de leur reconnaissance envers un homme qui a voué sa vie au service des autres. (Rejoignez la famille des abonnés de notre chaîne WhatsApp en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)