Bénin : Inauguration de la nouvelle maternité de l’hôpital de Dassa-Glazoué

Photo : Présidence Bénin

Le 28 novembre 2024, une étape majeure dans l’amélioration des soins de santé maternelle et infantile au Bénin a été franchie avec l’inauguration de la nouvelle maternité de l’hôpital de zone de Dassa-Glazoué. Cet événement a réuni le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, et des partenaires clés tels que l’Agence Française de Développement (AFD) et Enabel, l’agence belge de développement.

Construite avec un financement de 272,2 millions de FCFA (417 000 €), cette maternité est dotée d’équipements modernes : salles de consultation, échographie, accouchement, réanimation, ainsi que des espaces d’hospitalisation et de garde. Ces installations visent à réduire la mortalité maternelle et néonatale dans le département des Collines en améliorant la gestion des complications obstétricales.

Publicité

Le projet, réalisé dans le cadre de la première phase du programme EQUITE (Ensemble pour une QUalité des soins Inclusive et Transparente), bénéficie d’un financement global de 8,5 milliards de FCFA (13 millions €) de l’AFD, avec un appui technique d’Enabel. Il s’inscrit dans une démarche de réduction des inégalités de genre et de renforcement de la santé sexuelle et reproductive.

L’engagement ne s’arrête pas là. Une seconde phase, dotée d’un budget de 9,8 milliards de FCFA (15 millions €), vise à étendre les infrastructures, améliorer la gouvernance locale des systèmes de santé et renforcer l’accès à des soins de qualité dans les régions des Collines et du Borgou, notamment dans la zone sanitaire de Tchaourou.

Selon le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, cette collaboration illustre l’importance d’un partenariat fort entre le gouvernement béninois et ses partenaires internationaux pour garantir des soins accessibles et équitables. Le directeur d’Enabel, Olivier Krins, a souligné l’impact significatif de ces efforts sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale.