Bénin : Kemi Seba veut être une alternative Patrice Talon

Le président de l’Ong Urgences Panafricaniste s’est de nouveau attaqué à Patrice Talon. De façon très ouverte et dans un style qu’on lui connait, Kemi Seba, à travers une vidéo rendue publique sur les réseaux sociaux, dit qu’il veut être une alternative à l’actuel patron de la Marina. Sans formellement dire qu’il veut être candidat à la prochaine élection présidentielle, il fait tout de même savoir qu’il veut être une alternative. « Je souhaite être une alternative à Patrice Talon. Il le sait », déclare-t-il dans cette vidéo. Il y a quelques mois, la nouvelle relative à sa présentation aux prochaines élections présidentielles avait été formellement démentie.

« Je suis Béninois. Le jour où je veux le faire, je le ferai. Il n’y a aucun problème. Personne ne m’empêchera de me prononcer sur cette question. Mais tout le monde sait que je ne suis pas le genre de sous-homme qui n’a pas le courage de dire les choses à visage découvert. Quand je dis quelque chose, je le dis de manière explicite. Le jour où je vais me présenter à des élections, je convoque une conférence de presse et je dis je me présente à des élections », avait déclaré Stellio Gilles Robert Capo Chichi de son nom à l’état civil en guise de réponse à la polémique relative à sa candidature à la prochaine élection.

Il n’a pas manqué de se prononcer de nouveau sur l’arrestation de l’ancien directeur général de Police Nationale. « Le Général Louis Philippe Houndégnon a été arrêté pour arrestation par voie électronique juste parce qu’il critique la mal gouvernance de manière extrêmement polie. C’était la personne qu’il ne fallait pas arrêter », a-t-il fait remarquer. Il a également rappelé l’arrestation de Steve Amoussou intervenu au Togo.