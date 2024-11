Bénin: le 4è rapport d’activités de Vlavonou adopté

Hier, au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, a présenté aux députés de la neuvième législature, son quatrième rapport d’activités. Conformément à l’article 21 du Règlement intérieur de l’institution, ce rapport qui vise à rendre compte des actions menées et de la gestion de du parlement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024 a été adopté par la majorité des députés.

Le Président Vlavonou a mis en lumière lors de la présentation de ce rapport, les activités internes et externes de l’assemblée nationale, le bilan de son cabinet, ainsi que les défis et les perspectives. Pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024, le bureau de l’Assemblée nationale que dirige le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a tenu quatre réunions avec un taux de participation de 82,94% par réunion ainsi que quatre conférence des Présidents, qui ont enregistré un taux de participation de 80% par réunion.

Au cours de la période concernée, 19 séances plénières ont été ténues dont 15 séances en session ordinaire et des 04 en session extraordinaire. Ces plénière ont permis d’examiner une loi organique, 12 lois ordinaires et 06 lois portant autorisation de ratification ou d’adhésion, 16 décrets portant ratification de différentes conventions de financement et le budget de l’assemblée nationale, gestion 2025. Sur le plan du contrôle de l’action gouvernementale, 02 questions d’actualité et 08 questions orales avec débat ont été traités, amenant le gouvernement à répondre à des questions ou à expliquer des situations relatives à la vie communautaire.

Pour ce qui est des activités externes et celles du cabinet du Président Vlavonou, on retient les visites d’amitié et de travail, la participation des députés aux rencontres statutaires, la participation des députés aux rencontres virtuelles et les missions aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les audiences, les activités du groupe de sécurité de l’assemblée nationale, celles de la cellule de communication et de la cellule juridique et les activités de la cellule du contrôle d’audit interne constituent l’essentiel des activités du cabinet du président de l’assemblée nationale.

Pour réaliser tout ceci, l’assemblée nationale a dû faire face à l’insuffisance des locaux et au manque des outils de travail. Plusieurs services sont en effet confrontés à un manque de mobilier, d’équipements de bureau, de matériels informatiques et autres. En dehors des plaintes du personnel administratif, le Président Louis Vlavonou a lui-même déploré l’exiguïté de son bureau. Ces quelques difficultés rencontrées ne freinent pas l’élan du Président Louis Gbèhounou Vlavonou dont l’objectif est de faire de l’assemblée nationale du Bénin, un Parlement moderne.

Après sa présentation le rapport a été soumis à l'adoption des députés de la 9ème législature qui l'ont adopté par 81 députés pour et 28 contre. Ces 28 votes contre le rapport sont ceux des élus du parti Les Démocrates, restés fidèles à leur ligne de conduite depuis le début des activités de la 9ème législature. Ils ont voté contre tous les rapports d'activité du président Vlavonou.