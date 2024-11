 Bénin : Que retenir de l’affaire Houndégnon ?

Louis-Philippe Houndegnon (DR)

Louis-Philippe Houndégnon, ancien Directeur général de la police nationale, est en garde à vue depuis son arrestation dans la commune d’Abomey-Calavi. Il devrait bientôt être présenté devant le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). A en croire certaines sources, il devrait passer dans la journée du vendredi 15 novembre ou même beaucoup plus tôt devant le procureur spécial de la Criet. Selon des confidences qui ont été faites par ses avocats à un média béninois, l’affaire serait « vide ». Ils dénoncent le manque de preuves, évoquant un « dossier vide » et critiquent la rapidité de la procédure judiciaire engagée contre lui.

Houndégnon a été arrêté chez lui à Calavi avant d’être transféré à la Brigade criminelle. Cette intervention rapide a retenu l’attention de certains observateurs notant la particularité de la procédure. L’ancien directeur a été placé en garde à vue dans la même journée, étape qui a précédé sa présentation prévue à la Criet. Pour l’heure, aucune réaction officielle n’a été enregistrée dans les rangs des autorités béninoises. Rien n’a encore filtré sur ce qui lui est véritablement reproché. Avant son arrestation, Houndégnon avait exprimé des critiques contre certaines réformes du gouvernement de Patrice Talon, estimant que certaines décisions n’étaient pas dans l’intérêt de la population.

Ses déclarations récentes, relayées dans les médias, reflétaient ses inquiétudes quant aux réformes en matière de sécurité et de justice. Il y a quelques heures, Damien Houndégnon, Inspecteur de Police et frère de Louis-Philippe Houndégnon, a pris la parole pour exprimer son soutien. Il a exprimé ses préoccupations face à la situation de son frère et a insisté sur l’importance de respecter les droits et procédures judiciaires dans cette affaire. « Philippe Houndégnon ayant été mis arbitrairement à la retraite depuis février 2024, il a le droit, comme tout autre citoyen, d’opiner sur des questions politiques et d’apporter son expertise et son expérience à la bonne édification de notre pays le Bénin », avait-il par exemple déclaré dans sa déclaration.