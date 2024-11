Bénin : réflexions sur l’exploitation des énergies renouvelables

Le mercredi 13 novembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou, s’est déroulée une conférence-débat qui a porté sur le thème ‹‹ Impacts des politiques publiques sur le développement des énergies renouvelables au Bénin ››. En présence de Todéman Assan, directeur général de la Planification énergétique et électrification rurale, de Laure Weisgerber, directrice de l’Agence française de développement, des partenaires techniques et des acteurs du secteur privé, cet événement a servi de cadre à des discussions autour de l’impact des politiques publiques sur le développement des énergies renouvelables, avec un accent particulier sur l’énergie solaire qui constitue un atout majeur pour le Bénin.

Les panélistes, issus tant du secteur public que privé, ont échangé sur les impacts significatifs des politiques en matière d’énergies renouvelables et présenté les résultats encourageants de certaines initiatives déjà mises en œuvre.

Todéman Assan a indiqué que le développement des énergies renouvelables repose sur deux piliers fondamentaux : un cadre législatif et réglementaire adéquat, ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires. Il estime qu’il est primordial de créer un environnement législatif clair et attractif pour inciter les investissements privés.

Laure Weisgerber a exprimé son enthousiasme et sa conviction quant au potentiel inexploité du pays dans le domaine des énergies renouvelables. « Nous sommes convaincus aujourd’hui du potentiel du Bénin dans le domaine des énergies renouvelables. Je sais que les échanges d’aujourd’hui vont induire des actions concrètes », a-t-elle affirmé. Les panels ont permis d’identifier les défis à surmonter, notamment le besoin d’une meilleure coordination entre les différents acteurs du secteur et la nécessité d’un accompagnement technique et financier pour les projets d’énergies renouvelables. Les intervenants ont mis un accent particulier sur l’importance de sensibiliser la population aux enjeux environnementaux, afin de favoriser une adhésion collective aux initiatives de développement durable. Les acteurs présents ont su conjuguer leurs forces et leurs visions pour tracer une voie prometteuse vers un avenir énergétique respectueux de l’environnement et porteur de prospérité pour les générations futures.