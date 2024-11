Budget 2025 au Bénin : gros plan sur les nouveaux chantiers de 3 ministères

Benoît DATO, nouveau ministre des Sports. Photo : DR

Le budget du ministère des sports pour 2025 s’élève à 31.815.293.376 Fcfa et présenté le mardi 26 novembre par le ministre devant les députés de la commission budgétaire. Le même exercice a permis à son collègue du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale de défendre à la date indiquée un projet de budget de montant 53.452.983.505 Fcfa. A l’effet, le ministère du commerce et de l’industrie à travers le ministre en charge, a fait une lumière sur les besoins prévisionnels en 2025 devant les parlementaires qui, à chaque présentation, en grande majorité saluent les efforts de l’exécutif pour la vision en matière de gouvernance.

LES ACTIONS A MENER DANS LE DOMAINE DES SPORTS

Les ressources allouées au Ministère des Sports pour le compte de la gestion 2025 s’élève à 31.815.293.376 Fcfa. Elles sont réparties en dépenses ordinaires de montant 7.891.884.034 FCFA et celles en capital évaluées à 23.923.409.342 Fcfa. La présentation faite par le ministre pour justifier l’utilité du montant global en lien au projet de budget, met en vedette une série d’actions à mener au titre de l’année 2025. Il s’agit de la mise en place d’infrastructures sportives dans toutes les communes et départements et axées sur la construction d’un stade à Parakou, la reconstruction du Stade René PLEVEN de Cotonou, la réfection du stade Charles de GAULLE de Porto-Novo, la rénovation du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou et la construction d’un complexe sportif et d’une piscine olympique au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou. Il est aussi prévu la poursuite de la mise en œuvre des activités phares en ce qui concernent la prise en charge de la préparation et de la participation des sélections nationales aux compétitions internationales majeures notamment la CAN 2025, les éliminatoires Coupe du Monde 2026. Le résumé de ces priorités ne saurait écarter la réalisation de la première phase d’une dizaine de mini-pitchs dans les collèges en partenariat avec l’AFD, la FIFA et la FBF. A ces séries d’actions, il faut ajouter la réalisation de la phase pilote du projet synergies éducatives et sportives, la promotion de l’encadrement socio-éducatif, la vie associative des jeunes et le développement de la pratique des loisirs sains.

LE CONTENU DU PROJET DE BUDGET DE LA DECENTRALISATION

Le documenté présenté aux députés concernant le projet de budget exercice 2025 conformément au Cadre de dépense à moyen terme, met en lumière pour le compte du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale un montant total de 53.452.983.505 Fcfa contre 51.683.085.761 Fcfa pour 2024 soit un taux d’accroissement de 3,42%. Il ressort de la présentation faite par le ministre que l’accroissement du budget 2025 de ce département ministériel s’explique par l’amélioration des dépenses en capital notamment les crédits du Fonds d’aide au développement des Communes (FaDec) qui sont passés de 15.807.307.685 Fcfa en 2024 à 22.411.048.333 Fcfa en 2025 soit une augmentation de 41,78%. Il est aussi le fait d’une légère hausse des dépenses du fonctionnement hors salaire de 81.697.693 Fcfa soit un taux d’accroissement de 0,29%.

On observe aussi une augmentation des ressources en lien au fonctionnement et à l’investissement du FaDec, lesquelles sont passées de 38.809.211.685 Fcfa en 2024 à 44.651.241.123 Fcfa en 2025 soit une augmentation de 15,05%.

Au titre de l’année 2025 plusieurs priorités sont ciblées à savoir le renforcement de la déconcentration, la promotion de l’économie locale et de l’intercommunalité, la mise en œuvre du nouvel AOF des préfectures, l’opérationnalisation du plan stratégique 2025-2029 du ministère, l’élaboration de la stratégie de mise en œuvre de la PONADEC 2024-2033 et la dynamisation du dialogue de gestion au sein du ministère sans occulter la poursuite de la formation des élus, des secrétaires exécutifs de mairie et autres cadres des Commune. L’appui au développement des Communes, l’opérationnalisation du Fonds d’Investissement communal et la construction du Centre de formation pour l’administration locale occupent aussi une place en ce qui concernent les priorités.

PRIORITES AU RENFORCEMENT DU SUIVI-EVALUATION ET DE LA PLANIFICATION AU MINISTERE DU COMMERCE

Les crédits alloués au ministère du commerce et de l’industrie pour la gestion 2025 s’élèvent à 6.344.182.550 FCFA. Ils permettront de poursuivre le programme 1 relatif au pilotage et soutiens aux services qui consiste à assurer le pilotage et la coordination du ministère. Dans cette vision, un accent sera mis sur le renforcement de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du ministère sans perdre de vue le système de planification, de programmation, de suivi-évaluation et modernisation des systèmes d’informations et de gestion des connaissances du ministère. La continuité sera aussi possible concernant le programme 2 relatif à l’industrie avec la promotion des activités industrielles et le renforcement de la compétitivité des produits locaux. Il en sera de même pour le programme 3 relatif au commerce, lequel est centré sur le renforcement des capacités d’intégration du Bénin au commerce international et la promotion des activités commerciales. Une occasion pour le gouvernement à travers le ministre de plaider pour l’adoption du projet de loi relatif au Code de la consommation et la création de l’Autorité de mise en consommation aux fins de mettre en place un système efficace de traçabilité des produits manufacturés localement ou importés en mettant l’accent sur la promotion et valorisation des produits locaux.